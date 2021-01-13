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ФНБ в декабре вырос на 88,7 млрд рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января составил 13 трлн 545,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $183,358 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 декабря фонд составлял 13 трлн 457,02 млрд рублей, или 11,8% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,393 млрд. Таким образом, за декабрь его объем вырос на 88,68 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц сократились на 135 млрд рублей – до 8,658 трлн рублей, или $117,19 млрд (7,5% от прогнозируемого ВВП) с 8,793 трлн рублей, или $115,91 млрд (7,7% прогнозируемого ВВП).

Минфин в декабре реализовал часть средств фонда – $317,1 млн, 260,9 млн евро и 52,5 млн фунтов стерлингов – за 52,317 млрд рублей. Вырученные средства были зачислены на единый счет для финансирования дефицита бюджета. Всего, как ранее сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, в 2020 году на финансирование дефицита из ФНБ может быть направлено около 300 млрд рублей. В сентябре на эти цели было потрачено 57,204 млрд рублей, в октябре – 110,331 млрд рублей, в ноябре - 66,44 млрд рублей.

В федеральный бюджет в декабре были зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2019 года по 15 декабря 2020 года в сумме 81,292 млрд рублей.

ФНБ Минфин РФ

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