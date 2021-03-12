Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc начинает утрачивать контроль над важнейшими рынками на фоне продвижения другими крупными автопроизводителями конкурирующих моделей электромобилей.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на последние рыночные данные, в США долю рынка у Tesla отвоевывает Ford Motor Co., недавно выпустившая свой первый электрический кроссовер Mustang Mach-E. В Европе, на крупнейшем в мире рынке электрокаров, германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) обогнал Tesla в прошлом году. На других рынках, таких как Азия, Tesla пока сохраняет и даже наращивает свою долю.

На долю Mustang Mach-E, получившего восторженные отзывы, пришлось 12% всех полностью электрических транспортных средств, поставленных в США в прошлом месяце, свидетельствуют данные аналитического агентства Motor Intelligence. При этом доля Tesla на рынке сократилась до примерно 69% в феврале с примерно 79% за весь прошлый год.

Покупатели в Западной Европе в 2020 году зарегистрировали около 98 тыс. машин Tesla, что примерно на 11% ниже показателя 2019 года, тогда как общее количество зарегистрированных электромобилей выросло более чем вдвое. Таковы данные Schmidt Automotive Research. Доля Tesla на рынке снизилась до примерно 13% в 2020 году с примерно 31% годом ранее.

В последние годы неоднократно говорилось о том, что Tesla столкнется с ужесточением конкуренции. Такие компании, как Volkswagen и General Motors Co., вкладывают миллиарды долларов для расширения своих линеек электромобилей. Сокращение рыночной доли Tesla в США и в Европе может свидетельствовать о том, что конкурентная борьба начинает усиливаться, отмечает WSJ.

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. планирует в 2024 модельном году вывести на американский рынок два полностью электрических кроссовера, а также вскоре предложит гибридные версии своих самых популярных моделей. Один из кроссоверов будет выпускаться под маркой Honda, второй – под маркой Acura. Обе модели будут разработаны в партнерстве с GM. В сентябре Honda и GM подписали протокол о намерениях по созданию альянса в Северной Америке, который может включать сотрудничество в области закупок и общих транспортных платформ.

Ранее сообщалось, что GM планирует построить второй завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей в США в сотрудничестве с южнокорейской LG Chem Ltd. Компании уже строят завод по выпуску аккумуляторов стоимостью $2,3 млрд на северо-востоке Огайо. Предприятие должно начать работу в следующем году и в будущем будет выпускать аккумуляторы для сотен тысяч электромобилей в год.

Хотя конкурентам и удалось пробиться на некоторые рынки, бизнес Tesla продолжает расти, пишет WSJ. В прошлом году компания продала почти полмиллиона автомобилей по всему миру, что более чем на треть превышает показатель 2019 года, и она намерена ускорить темпы роста в 2021 году.

В 2020 году продажи Tesla в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли почти в три раза по сравнению с предыдущим годом на фоне увеличения производства на ее заводе в Шанхае. Об этом свидетельствуют данные сайта EV-volumes.com, отслеживающего продажи электромобилей в мире. Благодаря этому спросу доля Tesla в общемировом объеме продаж электромобилей осталась практически неизменной и составила около 22% в прошлом году.