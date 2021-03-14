"РусГазДобыча" заявила о скором договоре с новым подрядчиком постройки ГПЗ в Усть-Луге

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Договор с новым подрядчиком строительства газоперерабатывающего завода в Усть-Луге в Ленинградской области будет заключен в ближайшее время, заявил в воскресенье генеральный директор АО "РусГазДобыча" Константин Махов.

"Решение о смене подрядчика связано с оптимизацией расходов на проект. Договор с новой подрядной организацией будет заключен в ближайшие несколько недель. Привлечение нового подрядчика никак не отразится на сроках реализации проекта", - передали "Интерфаксу" его комментарий в пресс-службе "РусГазДобычи".

Ранее в воскресенье АО "НИПИГАЗ" заявило, что остановило работы по ЕРС-контракту на ГПЗ ООО "РусХимАльянс" (оператор проекта создания интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа; на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и АО "РусГазДобыча").

С 2019 года НИПИГАЗ выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ). Работа по этому контракту продолжится.