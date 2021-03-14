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НИПИГАЗ остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - АО "НИПИГАЗ" остановило работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге (Ленинградская область), сообщает подрядчик.

С 2019 года "НИПИГАЗ" выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги.

"В 2020 году, оператор проекта ООО "РусХимАльянс" дополнительно подписал с АО "НИПИГАЗ" ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 45 млрд м3 в год и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа. Этот контракт расторгнут с 12 марта 2021 года", - отмечается в релизе.

"Заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта. Эти факторы привели к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта", - приводит свою версию "НИПИГАЗ".

"НИПИГАЗ" продолжит выполнять функцию генпроектировщика всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге. В случае необходимости АО "НИПИГАЗ" окажет ООО "РусХимАльянс" любую другую поддержку в дальнейшей реализации проекта", - констатирует при этом проектировщик.

"НИПИГАЗ" выполнил основные проектные решения по технологическим установкам ГПЗ и объектам общезаводского хозяйства, разработал генплан завода, подготовил проектную документацию газоперерабатывающего комплекса и комплекса по сжижению природного газа. Совместно с заказчиком определены лицензиары ключевых технологических процессов, проработан рынок поставщиков основного оборудования, уточнены бюджет и график реализации проекта.

До конца марта будет завершена государственная экспертиза проектной документации, что позволит в апреле текущего года получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке будущего завода, - ориентирует "НИПИГАЗ".

"Совместно с заказчиком АО "НИПИГАЗ" была проведена работа по снижению капиталоемкости проекта, включая оптимизацию генплана, изменение конструктива зданий и соединительных эстакад, оптимизацию парков СУГ, оптимизацию технологических решений. Кроме того, НИПИГАЗ разработал и представил на рассмотрение заказчика ряд дополнительных оптимизационных инициатив. С целью применения на проекте наиболее передовых технических решений были разработаны и согласованы в МЧС и Минстрое РФ специальные технические условия на проектирование. Одновременно с этим, АО "НИПИГАЗ" была проведена работа по возможности максимального вовлечения в проект российских изготовителей насосного, компрессорного, колонного и прочего технологического оборудования. Проведена подготовительная работа по вовлечению в проект отечественных изготовителей трубной и кабельной продукции, а также металлоконструкций", - также пишет подрядчик.

НИПИГАЗ Усть-Луга

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