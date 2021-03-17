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Baidu разместила акции в Гонконге на $3,1 млрд

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc разместил акции в Гонконге на 23,9 млрд гонконгских долларов ($3,1 млрд).

Компания продала 95 млн акций по 252 гонконгского доллара за бумагу, причем размещение по этой цене прошло как для местных индивидуальных инвесторов, так и для международных институциональных инвесторов, говорится в пресс-релизе Baidu.

Акции компании начнут торговаться на Гонконгской бирже 23 марта.

Банки-организаторы сделки получили опцион на доразмещение еще 14,25 млн акций Baidu, отмечают в компании.

Baidu уже имеет листинг на бирже Nasdaq, и каждая ее ADS равна восьми обыкновенным акциям. Стоимость ADS компании за последний год выросла более чем в два раза и в среду составляет $263,95.

Поступления от размещения акций компания планирует направить на инвестиции в технологии и коммерциализацию ее инновационных проектов, фокусирующихся на технологии искусственного интеллекта (AI), а также на развитие экосистемы Baidu Mobile и общекорпоративные цели.

Baidu, как и ряд других китайских компаний, уже имеющих листинг в США, решила разместить акции в Гонконге на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, стремясь расширить базу инвесторов. Среди других компаний, прибегнувших к аналогичной мере, – JD.com, NetEase и Yum China Holdings Inc.

Baidu Китай

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