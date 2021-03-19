Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу откатом цен blue chips вслед за упавшими внешними фондовыми площадками и обвалившейся нефтью (Brent локально откатывалась ниже $61,5 за баррель) из-за роста доходностей UST на фоне опасений вынужденного ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях нарастающей инфляции, а также из-за напряженности в отношениях Соединенных Штатов и России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7% во главе с бумагами нефтяных компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3453,29 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1463,2 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 74,3 рубля (без изменений), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу скорректировалась до 1,693% годовых (-2,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-2,8%), "Татнефти" (-2,8%), расписки Ozon (-2,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "Газпрома" (-1,7%), Московской биржи (-1,7%), банка ВТБ (-1,7%), расписки TCS Group (-1,7%), акции UC Rusal (-1,6%), "НЛМК" (-1,5%), Сбербанка (-1,5% и -0,7% "префы"), "ММК" (-1,5%), "Северстали" (-1,3%), "РусГидро" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Норникеля" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,9%), "МТС" (+0,4%), Polymetal (+0,2%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу негативный: индексы Азии снижаются, сырьевые контракты под давлением. Ситуацию портит не только рост доходностей по облигациям США, но и смена правил игры Банком Японии. Также ухудшаются перспективы отношений США и Китая. Сырьевые валюты преимущественно испытывают слабость, хотя индекс доллара торгуется без существенных изменений.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, индексы в США снизились вслед за падением акций энергетического и технологического секторов после того, как доходность гособлигаций UST достигла самого высокого уровня за 14 месяцев на фоне улучшения ожиданий Федеральной резервной системы как по экономическому росту, так и по уровню безработицы в 2021 году.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, опасения относительно роста инфляции в США и того, что ФРС все же придется пойти на более ранее повышение ставки, чем прогнозирует сам регулятор (большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС ожидают повышения ставки не ранее 2023 года), активизировали коррекционные настроения на мировых рынках.

Также фактором давления выступает ситуация с распространением коронавируса в Европе. Опасения, что третья волна пандемии окажет существенное сдерживающее влияние на восстановление европейской экономики на фоне необходимости ужесточения карантинных ограничений и задержек в процессе вакцинации, способствуют активизации продаж в рисковых активах.

Российский рынок акций попытается удержать позиции у нижней границы коридора 3450-3500 пунктов по индексу МосБиржи. Ближе к концу торговой сессии возможны попытки восстановления на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, считает Зварич.

В Штатах в четверг индексы акций снизились на 0,5-3% во главе с Nasdaq (-3%) из-за распродаж акций технологических компаний в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США.

Инвесторы продолжают распродавать гособлигации США, рассчитывая на ускорение темпов инфляции по мере восстановления экономики, отмечает The Wall Street Journal. Доходность десятилетних US Treasuires превысила отметку 1,7% впервые с января 2020 года.

В пятницу снизились индексы в Азии (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), но подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

В последние шесть недель доходность долгосрочных гособлигаций США растет в связи с ожиданиями ускорения инфляции на фоне улучшения экономических данных и принятия в стране пакета мер фискальной поддержки объемом $1,9 трлн наряду с проводимой ФРС мягкой денежно-кредитной политикой, отмечает MarketWatch.

По итогам заседания, завершившегося в пятницу, Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии - около нуля. При этом центробанк увеличил допустимый диапазон колебания доходности 10-летних госбумаг - теперь он будет составлять от минус 0,25% до 0,25% (ранее от минус 0,2% до 0,2%).

Кроме того, регулятор сообщил, что отказывается от целевого объема программы выкупа биржевых индексных фондов (EFT) в 6 трлн иен ($55 млрд) в год, действовавшего с 2016 года. В марте 2020 года, на пике пандемии COVID-19, японский ЦБ заявил, что готов выкупать ETF в объеме 12 трлн иен в год, и в пятницу он подтвердил, что сохранит лимит программы на этом уровне и после того, как пандемия пойдет на спад.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены остаются под давлением продаж после обвала накануне до минимумов со 2 марта на фоне опасений инвесторов, связанных с растущей напряженностью в отношениях США и России; цена нефти Brent находится на $2,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $62,49 за баррель (-1,3% и -6,9% в четверг), апрельская цена WTI - $59,23 за баррель (-1,3% и -7,1% в четверг).

Снижение нефти по итогам этой недели может стать максимальным с октября - WTI подешевела на 9%. Негативом для рынка также является новый виток карантинных ограничений в Европе и приостановка использования вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде европейских стран. Кроме того, снижению цен на нефть способствовал рост доходностей US Treasuries, который привел к укреплению доллара, а также сигналы снижения спроса в Азии.