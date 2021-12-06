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Греф назвал нормальным сохранение 30% персонала Сбербанка на удаленке

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Если позволит ситуация с коронавирусом, Сбербанк готов сокращать долю сотрудников, работающих удаленно до 30%, соотношение работающих в офисе к удаленщикам как 70% на 30% президент - председатель правления банка Герман Греф назвал нормальным. Он сказал это телеканалу "Россия 24".

"У нас было 50% на удаленке, сейчас около 40%, - сообщил он. - Какой будет пандемический тренд, сегодня предсказать нельзя, соответственно, на 2022 год мы готовы к разным сценариям".

По словам Грефа, в Сбербанке привились около 89% сотрудников, вместе с переболевшими иммунитет имеют порядка 94% штата.

Хроника 09 января 2020 года – 06 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Сбербанк коронавирус Герман Греф

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