Греф назвал нормальным сохранение 30% персонала Сбербанка на удаленке

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Если позволит ситуация с коронавирусом, Сбербанк готов сокращать долю сотрудников, работающих удаленно до 30%, соотношение работающих в офисе к удаленщикам как 70% на 30% президент - председатель правления банка Герман Греф назвал нормальным. Он сказал это телеканалу "Россия 24".

"У нас было 50% на удаленке, сейчас около 40%, - сообщил он. - Какой будет пандемический тренд, сегодня предсказать нельзя, соответственно, на 2022 год мы готовы к разным сценариям".

По словам Грефа, в Сбербанке привились около 89% сотрудников, вместе с переболевшими иммунитет имеют порядка 94% штата.