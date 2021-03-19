Усманов и партнеры получат от "Металлоинвеста" 16 млрд руб. по итогам 2020 г.

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" по итогам 2020 года выплатит акционерам дивиденды на сумму 16 млрд рублей, сообщила компания.

Решение принято с учетом показателя чистый долг/EBITDA на уровне 1,3x по состоянию на конец прошлого года.

В 2020 году "Металлоинвест" дважды выплачивал промежуточные дивиденды: 24,3 млрд рублей за 9 месяцев и 116,5 млрд рублей по итогам I полугодия. На финальные дивиденды за 2019 год компания направила 78,5 млрд рублей.

Общая сумма выплат акционерам (включая дивиденды и нетто объем погашенных займов) за 2020 год составила $958 млн или 39% от EBITDA (за 2019 год - $1,34 млрд), сообщала компания в отчетности по МСФО.

В прошлом году совет директоров "Металлоинвеста" утвердил принципы политики распределения прибыли между акционерами: выплаты теперь зависят от отношения чистого долга к EBITDA. Величина дивидендов рассчитывается как процент от консолидированного показателя EBITDA по МСФО. При этом свободный денежный поток после выплаты дивидендов должен оставаться положительным. Более точные параметры дивидендной политики компания не раскрывала.

Если по временным ограничениям "Металлоинвест" не может объявить дивиденды, то материнской компании выдаются займы, которые она в дальнейшем возвращает из полученных дивидендов.

"Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).