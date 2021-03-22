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Доллар поднялся выше 75 рублей впервые с 22 февраля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, курс доллара поднялся выше 75 руб./$1 впервые с 22 февраля, евро торгуется выше 89 руб./EUR1 впервые с 5 марта.

Курс доллара США составил 75,015 руб./$1 в 18:54, что на 90 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,53 руб./EUR1, подорожав на 1,31 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,08 рубля - до 81,55 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах вслед за другими валютами emerging markets на фоне обвала турецкой лиры и из-за ожиданий ужесточения антироссийских санкций. Ранее в ходе торгов понедельника лира торговалась вблизи рекордного минимума, достигнутого 6 ноября, что связано с неожиданным решением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу турецкого ЦБ Наджи Агбала всего через несколько дней после того, как турецкий регулятор повысил ключевую ставку – до 19% с 17%. Кроме того, игроки ждут новостей относительно расширения антироссийских санкций со стороны США, так как об этом сообщалось на прошлой неделе.

Поддержку евро также оказывает возобновление роста его котировок на Forex.

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