"Санкт-Петербургская биржа" обогнала "Мосбиржу" на 26% по объему торгов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Объем торгов иностранными ценными бумагами на "Санкт-Петербургской бирже" по итогам февраля 2021 года составил $38,06 млрд, что на 5,4% больше, чем в январе, следует из сообщения биржи.

В феврале "Санкт-Петербургская биржа" также показала перевес в оборотах: объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями "Московской биржи" составил 2,24 трлн рублей, или $30,09 млрд по средневзвешенному курсу Банка России за месяц (74,3 рубля задоллар), что примерно на 26% меньше, чем у "Санкт-Петербургской биржи".

Количество активных счетов на "Санкт-Петербургской бирже" за февраль увеличилось на 11,3%, до 769,41 тыс. Общее количество счетов, зарегистрированных на бирже, за месяц сократилось на 10%, до 9 млн.

Сделки в феврале заключались с 1458 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 33 еврооблигациями. Объем торгов еврооблигациями составил $2,93 млн. Среди участников торгов по итогам февраля в пятерку лидеров по объему торгов вошли: Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-банк, БКС и "Фридом финанс".

Лидерами по объему торгов стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla Inc. (11,5% от общего объема торгов в феврале), Virgin Galactic Holdings (9,8%), Alibaba Group Holding Ltd. (5,3%), Apple Inc. (4,2%), Amazon.com Inc. (3,2%) и так далее. Доля объема торгов ценными бумагами, входящими в список индексов, утвержденных Банком России (фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, NASDAQ-100, S&P 500), в общем объеме в феврале составила 55,8%.

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении находится более 1520 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.