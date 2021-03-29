Максимальный размер комиссий банков по ряду операций в СБП ограничат с 1 октября

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в системе быстрых платежей (СБП), суммой не более 1,5 тыс. рублей, говорится в сообщении регулятора.

Ранее этот порог был установлен только в относительном выражении без верхнего предельного значения: от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.

ЦБ считает, что новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы.

Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых, отмечает Банк России.

Платежи за любые товары и услуги в СБП для граждан останутся бесплатными.