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Great Wall обещал в 2021 году удвоить выпуск машин на заводе под Тулой

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует в 2021 году увеличить производство автомобилей на этом российском предприятии, сообщил президент Haval в России Чжан Цзюньсюе. В пятницу, 2 апреля, он принял участие в церемонии начала строительства завода автомобильных двигателей компании Haval в индустриальном парке "Узловая".

"Президент корпорации "Хавейл" в России Чжан Цзюньсюе заявил, что в этом году компания планирует удвоить объемы производства автомобилей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Тульской области.

В октябре компания сообщала, что спустя год с момента запуска производства с конвейера завода сошел юбилейный 10-тысячный автомобиль. По итогам 2020 года продажи Haval в России составили около 17,4 тыс. машин, что на 41,5% больше, чем в 2019 году.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что это значимый этап в развитии проекта по углубленной локализации сборки автомобилей в регионе.

"Новый завод двигателей поможет привлечь в область производителей автокомпонентов. Правительство региона поддерживает проект и создает все необходимые условия для его успешной реализации. Haval - якорный резидент нашего индустриального парка, первый завод полного цикла всемирно известного китайского бренда", - подчеркнул Лаврухин.

Ранее сообщалось, что площадь нового завода составит 10 тыс. кв. метров, производственная мощность предприятия - 80 тыс. двигателей в год. Строительство планируется закончить к концу 2022 года.

Предполагается, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

В сентябре 2020 года Минпромторг РФ подписал первый специнвестконтракт (СПИК) с дочерней компанией Great Wall - ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" на старых условиях.

В ведомстве отмечали, что автопроизводитель взял на себя серьезные обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. "Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7 тыс. баллов, являясь самой высокой в отрасли. Инвестиции (в рамках СПИКа - ИФ) составят 42,4 млрд рублей", - сообщали в Минпромторге.

Российский завод Haval полного цикла начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая". Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Сейчас там выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 тыс. машин в год, планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Китай Great Wall Haval Тульская область

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