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Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Украина ввела санкции против 10 российских предприятий, часть из которых связана с авиа- и судоремонтом.

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно предусматривает введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного украинскими спецслужбами исследования, а также против Россотрудничества и ряда российских компаний. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Как сообщает пресс-служба президента, в санкционный список попали следующие российские предприятия: ООО "Снабком" (Москва), ООО "Волга-Днепр ММ XVI" (Москва), ООО "Завод спецагрегат" (Миасс, Челябинская область), ООО "Завод Молот-механика" (Севастополь), ООО "Севмормаш-2М" (Севастополь), ООО "Севастопольский агрегатный завод" (Севастополь), АО "Специальная производственно-техническая база "Звездочка" (Мурманская область), АО "Центр судоремонта "Дальзавод" (Владивосток, Приморский край), АО "514 авиационный ремонтный завод" (Ржев, Тверская область) и ОАО "322 авиационный ремонтный завод" (Уссурийск, Приморский край).

Помимо этого, ограничительные меры введены против швейцарской Prometey Swiss Sa, польских Binboro Sp. Z.o.o. и Oil House Sp. Z.o, эстонской Agro White Company OU, а также Black Sea Commodities Trading Limited из ОАЭ.

Украина СНБО

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