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На новую госпрограмму развития Арктики выделят 15 млрд рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство направит 15 млрд рублей на развитие Арктики в рамках новой государственной программы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило новую государственную программу развития Арктической зоны. Она рассчитана на ближайшие четыре года. На ее реализацию в течение трех лет будет направлено около 15 млрд рублей, в том числе уже в текущем году почти 3,5 млрд", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, целью программы является обеспечение устойчивого развития региона, создание новых рабочих мест и повышение доходов людей. Правительство рассчитывает оказать поддержку бизнесу в реализации перспективных проектов и привлечь в регион квалифицированных специалистов, инвесторов, а также обеспечить приток частных капиталов.

Премьер подчеркнул, что важно улучшить качество жизни и сохранить традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые проживают в Арктической зоне РФ.

"Принятая государственная программа позволит скоординировать усилия органов власти, бизнеса и общества при реализации масштабных проектов, важных для экономики страны", - добавил Мишустин.

Арктика Михаил Мишустин

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