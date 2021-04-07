Банк России и Минцифры решили ввести цифровой профиль юрлиц

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Банк России и Минцифры планируют создать цифровой профиль юридического лица, заявил на съезде Ассоциации российских банков начальник управления анализа и регулирования департамента финансовых технологий ЦБ Дмитрий Дубинин.

По его словам, что положения о цифровом профиле юридических лиц уже включены в подготовленный законопроект.

"Законодательное закрепление проходит в рамках законопроекта, который разработан совместно с коллегами из правительства. Сейчас проходит процедуру согласования для внесения в Госдуму к рассмотрению в первом чтении", - добавил он.

"Мы с Минцифрой России такие диалоги ведем, чтобы такой профиль юридического лица был создан. И, соответственно, поддерживаем необходимость его ввода. Потому как цифровой профиль и физического лица, и юридического лица - это действительно фундаментальные системы, которые необходимы и финансовому рынку, и, наверное, самим гражданам и бизнесу для того, чтобы получать услуги полностью в цифре", - подчеркнул Дубинин.

В конце мая 2020 года Минцифры вместе с ЦБ запустили сервис, позволяющий гражданам через личный кабинет портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы в цифровом виде без посещения офисов.