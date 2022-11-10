Проект "Цифровой профиль" планируют распространить на юрлиц до конца года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры в течение пяти недель запустит для юридических лиц проект "Цифровой профиль", позволяющий обмениваться юридически значимыми данными с банками, страховыми организациями и т.д., получать услуги и сервисы дистанционно, заявил замглавы министерства Дмитрий Огуряев.

"Цифровой профиль юридического лица... счет идет на недели. Количество недель, не больше пяти от текущего дня. (...) И первая компания, которая это сделает, наверное, войдет в историю", - сказал он в ходе форума Finopolis, отвечая на вопрос о сроках запуска сервиса.

Как отметил Огуряев, аналогов подобных сервисов в мире нет.

Аналогичный сервис для граждан - расширенная версия личного кабинета на портале Госуслуг - действует с мая 2020 года. Сервисом, к которому подключены уже 80 организаций, ежесуточно пользуются до 100 тыс. физических лиц, сказал замминистра.

О намерении создать "цифровой профиль" для юридических лиц стало известно в январе 2021 года. Проект направлен на повышение эффективности и скорости обслуживание бизнеса, а также на упрощение работы финансовых учреждений с данными о компаниях из государственных IT-систем.