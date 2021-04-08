Эксперты отметили, что качество российской нефти продолжает ухудшаться

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Традиционной проблемой для нефтяной отрасли РФ остается поддержание стабильного качества нефти, поставляемой на НПЗ Европейской части России и на экспорт в западном направлении.

"Несмотря на отмеченную стабилизацию показателей сернистости и плотности в 2020 году, проблема постепенного ухудшения качества нефти имеет характер устойчивой тенденции", - следует из проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года.

В 2020 году прием высокосернистой нефти в систему "Транснефти" составил 77,4 млн т (17,5%) со средневзвешенным содержанием серы 2,87%, сернистой нефти - 230,7 млн т (52,2%) со средневзвешенным содержанием серы 1,23%, малосернистой нефти - 133,7 млн т (30,3%) со средневзвешенным содержанием серы 0,42%. Среднее содержание серы в общем объеме приема нефти составило в 2020 году 1,27%, не изменившись по сравнению с 2019 годом, несмотря на существенное падение объема транспортировки. Плотность нефти незначительно повысилась и составила 861,4 кг/м3 (+0,1 кг/м3 к 2019 г.).

На отдельных НПЗ в Европейской части России в последние годы наблюдается существенное и последовательное ухудшение качества поступающей нефти, что приводит к снижению объема выхода светлых нефтепродуктов и учащению замены оборудования и, как следствие, к упущенной выгоде перерабатывающих предприятий, говорится в документе.

"В рамках выполнения Генсхемы-2020 рассматривались различные подходы к стабилизации качества нефти в системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть", однако ни один из них по состоянию на 2021 год не реализован", - указывается в проекте.

В настоящее время на уровне рабочей группы Минэнерго России по мониторингу качества нефти, транспортируемой по системе магистральных трубопроводов, рассматривается целый ряд возможных мер по повышению качества нефти (включая преимущественную переработку высокосернистой нефти в районах ее добычи, возможное выделение отдельного транспортного потока для экспорта высокосернистой и высоковязкой нефти, переход от массового к объемному учету нефти и так далее, говорится в документе.

В тоже время отмечается, что ожидаемое в ближайшие годы увеличение доли нефти, добываемой на новых месторождениях с низким содержанием серы, может привести к стабилизации средневзвешенного уровня содержания серы в нефти, поставляемой в трубопроводную систему "Транснефти" в западном направлении, при условии, что основной объем новой добычи малосернистой нефти будет транспортироваться через указанную систему в западном направлении.

"Таким образом, целесообразным является принятие комплексных мер, сочетающих различные подходы к решению указанной проблемы, и учитывающих необходимость соблюдения баланса интересов всех участников нефтяной отрасли", - пишут создатели проекта Генсхемы.