Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:19Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Toshiba решила повременить с принятием предложения CVC о покупке за $20 млрд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Toshiba Corp не намерен спешить принимать предложение о покупке от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners, оценивающее японскую компанию более чем в $20 млрд.

Глава совета директоров Toshiba Осаму Нагаяма заявил в пятницу, что предварительное предложение CVC, не являющееся юридически обязывающим, должно быть доработано.

CVC для приобретения Toshiba придется организовать консорциум для привлечения финансирования, отметил Нагаяма.

"Мы полагаем, что такой процесс привлечения финансирования потребует длительного времени и должен учесть множество факторов", - говорится в пресс-релизе Toshiba.

Кроме того, по словам Нагаямы, сделка потребует одобрения регуляторов как в Японии, так и в других странах мира.

Совет директоров Toshiba внимательно рассмотрит предложение CVC, когда оно будет доработано, заявил Нагаяма.

Акции Toshiba упали в цене на 5,4% на торгах в пятницу.

За последние несколько лет бизнес Toshiba существенно сократился. Компания продала основную часть подразделения в сфере выпуска чипов памяти, сохранив за собой лишь небольшую долю в нем, а также избавилась от операций по производству медицинского оборудования и потребительской электроники, чтобы сфокусироваться на промышленных отраслях – энергетике и инфраструктурных решениях.

Toshiba Япония

Новости по теме

Новости

Производители майонеза и соусов предупредили о росте цен на 10%

Производители майонеза и соусов предупредили о росте цен на 10%

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

Рубль обретает третью форму. Обобщение

Рубль обретает третью форму. Обобщение
Экономический кризис

GM остановит еще несколько заводов из-за нехватки полупроводников

Сооснователь Chewy Райан Коэн выдвинут в главы совета директоров GameStop

Сооснователь Chewy Райан Коэн выдвинут в главы совета директоров GameStop

Концерн "Покровский" намерен оспаривать уголовное преследование его владельца

ФАС просит владельцев АЗС обосновать рост цен на топливо с начала года

ФАС просит владельцев АЗС обосновать рост цен на топливо с начала года

"Вайлдберриз" вдвое сократил годовую чистую прибыль

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2021 году могут вырасти на 3,1%

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2021 году могут вырасти на 3,1%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');