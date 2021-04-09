Toshiba решила повременить с принятием предложения CVC о покупке за $20 млрд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Toshiba Corp не намерен спешить принимать предложение о покупке от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners, оценивающее японскую компанию более чем в $20 млрд.

Глава совета директоров Toshiba Осаму Нагаяма заявил в пятницу, что предварительное предложение CVC, не являющееся юридически обязывающим, должно быть доработано.

CVC для приобретения Toshiba придется организовать консорциум для привлечения финансирования, отметил Нагаяма.

"Мы полагаем, что такой процесс привлечения финансирования потребует длительного времени и должен учесть множество факторов", - говорится в пресс-релизе Toshiba.

Кроме того, по словам Нагаямы, сделка потребует одобрения регуляторов как в Японии, так и в других странах мира.

Совет директоров Toshiba внимательно рассмотрит предложение CVC, когда оно будет доработано, заявил Нагаяма.

Акции Toshiba упали в цене на 5,4% на торгах в пятницу.

За последние несколько лет бизнес Toshiba существенно сократился. Компания продала основную часть подразделения в сфере выпуска чипов памяти, сохранив за собой лишь небольшую долю в нем, а также избавилась от операций по производству медицинского оборудования и потребительской электроники, чтобы сфокусироваться на промышленных отраслях – энергетике и инфраструктурных решениях.