Рубль незначительно изменился на старте торгов на фоне санкционного "затишья"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на Московской бирже в понедельник утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, а также локального санкционного "затишья".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,33-77,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,415 руб./$1 (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 92,0575 руб./EUR1 (-8,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,8 коп. к уровню закрытия 9 апреля, до 84 рублей.

Доллар при этом оказался на 24,93 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,66 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 12 апреля связаны, прежде всего, с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. При этом отсутствие новых сообщений на санкционную тематику также стимулирует игроков к занятию выжидательной позиции. Вместе с тем аналитики не исключают, что в течение дня нацвалюта может оказаться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках, что в итоге привет к новой волне снижения курса рубля.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $62,99 за баррель, что всего на 0,06% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,36 за баррель, что на 0,07% выше уровня на закрытие рынка 9 апреля.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в понедельник утром преимущественно негативную динамику; японский Nikkei 225 теряет более 0,5%, а китайский CSI 300 падает на 1,4%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается почти на 0,3% после повышения накануне, что в целом говорит об ухудшении "аппетита к риску" на мировых рынках.

Фондовый рынок США в пятницу вырос, при этом индикаторы S&P 500 и Dow Jones обновили рекордные максимумы. Повышение рынка наблюдалось, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries поднялась до 1,66% с 1,629% годовых днем ранее. Заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил в интервью Bloomberg Television, что он ожидает волатильного восстановления экономики США в этом году. Кларида также отметил, что одним из условий для повышения процентных ставок будет ускорение инфляции до целевого уровня в 2% и сохранение таких темпов как минимум год или около того. По его словам, прогноз ФРС состоит в том, что в этом году инфляция на какое-то время поднимется выше 2%, а затем "вернется в конце этого года примерно к 2%".

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%, согласно Trading Economics. Относительно марта 2020 года индекс PPI поднялся на 4,2% при ожидавшемся росте на 3,8%. Подъем показателя стал максимальным с сентября 2011 года.