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Чистая прибыль и выручка Goldman Sachs в I квартале стали рекордными

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group в первом квартале 2021 года получил рекордные показатели чистой прибыли и выручки.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила $6,711 млрд, или $18,6 в расчете на акцию, по сравнению с $1,123 млрд, или $3,11 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла до $17,704 млрд с $8,743 млрд, чистый процентный доход - на 13%, до $1,482 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $10,22 на акцию, выручку - $12,56 млрд.

Выручка инвестиционно-банковского бизнеса Goldman в первом квартале увеличилась на 73% - до рекордных $3,77 млрд. При этом в сегменте андеррайтинга акций показатель взлетел в 2,5 раза - до $2,45 млрд.

Доход подразделения операций на глобальных рынках поднялся на 47% - до $7,58 млрд. Это максимальный показатель с 2010 года. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью на валютном и сырьевом рынках (FICC) повысилась на 31% - до $3,89 млрд (прогноз - $3,04 млрд), выручка от операций с акциями - на 68%, достигнув $3,69 млрд (прогноз - $2,38 млрд).

Коэффициент рентабельности акционерного капитала (ROE) Goldman в минувшем квартале составил 31% - это максимальное квартальное значение с 2009 года.

Goldman сократил резервы на возможные потери по ссудам в первом квартале на $70 млн после их увеличения на $293 млн в предыдущие три месяца. Годом ранее отчисления составили $937 млн.

Котировки акций банка растут на 1,7% в ходе предварительных торгов в среду. Его рыночная стоимость с начала года выросла на 24,3%.

Goldman Sachs

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