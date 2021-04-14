Максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в начале апреля рекордно выросла

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде апреля 2021 года увеличилось до 4,634% с 4,568% в третьей декаде марта, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Ставка в конце марта стала максимальной с конца июня, когда она равнялась 4,801%.

В первой декаде октября 2020 года был обновлен абсолютный минимум ставки, она снижалась до 4,33%.

Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 25 базисных пункта - до 4,50% годовых 19 марта. После этого средняя максимальная ставка увеличилась в третьей декаде марта и первой декаде апреля на половину этого шага регулятора - на 12,5 базисного пункта с 4,509% во второй декаде марта.

В составе десятки крупнейших розничных кредитных организаций РФ, на основании данных которых о максимальных ставках ЦБ рассчитывает индикативный показатель, со второй декады марта произошло изменение - в нее вошел Тинькофф банк вместо Совкомбанка. В первой декаде апреля Совкомбанк вернулся в топ-10, ее покинул Промсвязьбанк.

Кроме того, в нее входят Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк и Московский кредитный банк.