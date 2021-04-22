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Polymetal в I квартале увеличил выручку на 20%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Производство Polymetal в I квартале 2021 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 375 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания.

Выручка Polymetal в I квартале выросла на 20%, до $593 млн на фоне высоких цен на золото и серебро.

Рекордное квартальное производство на Варваринском и хорошие показатели на остальных предприятиях компенсировали уменьшение объемов производства на Кызыле, вызванное запланированным снижением содержаний, поясняет Polymetal.

Чистый долг за квартал сократился на $29 млн (2%), до $1,321 млрд.

Polymetal подтверждает текущий производственный план на 2021 год в объеме 1,5 млн унций в золотом эквиваленте.

Polymetal

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