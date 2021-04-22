Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" пройдет 30 июня заочно

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" назначено на 30 июня в заочной форме, сообщила компания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 5 июня.

В повестке собрания утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, вопрос о выплате дивидендов, избрание членов совета директоров, утверждение аудитора.

По расчетам "Интерфакса", дивиденды "Сургутнефтегаза" на привилегированную акцию за 2020 год могут составить 6,72 рубля (прогноз экспертов был 6,85 руб./а). Дивиденды на обыкновенные акции могут остаться на привычном показателе в 0,65 руб.

Что касается "префов", что это достаточно "щедрые" дивиденды для "Сургутнефтегаза". Такой уровень дивидендов компания может выплатить в четвертый раз за последние годы. В предыдущий раз компания выплачивала относительно высокие дивиденды по итогам 2018 года - по 7,62 рубля на акцию (при прибыли в 828 млрд рублей), по итогам 2015 года - 6,92 рубля на акцию (при прибыли в 751,3 млрд рублей), а также за рекордный 2014 год - тогда выплаты составили 8,21 руб. на акцию на фоне чистой прибыли в 892 млрд рублей.

"Сургутнефтегаз" по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом увеличил прибыль по РСБУ в 7 раз - до 729,578 млрд рублей. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", ожидали годовую прибыль компании на уровне 755 млрд рублей.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных акций и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.