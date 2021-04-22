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Годовая инфляция в России на 19 апреля замедлилась до 5,5%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ на 19 апреля, по оценке Минэкономразвития, снизилась до 5,5% с пиковых 5,8% на конец марта, волатильность цен на базовые продукты питания снизилась, разрабатываемые меры по демпферу на зерно и подсолнечное масло окажут дополнительный сдерживающий эффект на цены, заявила журналистам замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, комментируя последнюю статистику Росстата по инфляции.

"По нашей оценке, инфляция в годовом выражении замедлилась до 5,5% на 19 апреля с 5,8% по итогам марта", - сказала она.

"Системные меры, принятые правительством для снижения влияния роста мировых цен на внутренний рынок, носят комплексный характер и уже позволили снизить волатильность цен на ряд базовых продуктов питания. В целом, если бы не предпринятые меры, мы могли увидеть в марте инфляцию на пике 6%", - оценила замминистра вклад принятых мер по сдерживанию цен.

"Рассчитываем, что дополнительный сдерживающий эффект на ценовую конъюнктуру окажут долгосрочные меры - сейчас завершается формирование зернового демпфера, в активной стадии работа над демпфером по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника", - добавила Крючкова.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост цен в РФ с начала года к 19 апреля уже составил 2,5%.

Минэкономразвития в уточненном макропрогнозе повысило прогноз по инфляции в России в 2021 году до 4,3% с 3,7% по предыдущей сентябрьской версии.

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2021 году в интервале 3,7-4,2% (в пятницу вероятно также повысит свой прогноз).

Минэкономразвития в своем макропрогнозе исходит из того, что ключевая ставка до конца года будет вблизи или ниже 5%, сообщил журналистам источник в министерстве, комментируя уточненный прогноз ведомства, который оно представило в правительство.

По его словам, позиция министерства заключается в том, что снижение инфляции в РФ до таргета (4% - ИФ) только за счет ставки означало бы сильное отклонение от ее нейтрального диапазона, поэтому нужен комплексный подход к решению этого вопроса.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 19 марта на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 4,25% до 4,5%. Это было первое ужесточение денежно-кредитной политики с декабря 2018 года, когда ставка была увеличена на те же 25 пунктов, до 7,75%.

Все аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой неделе, ожидают 23 апреля повышения ключевой ставки ЦБ - при этом мнения разделились практически поровну - одна половина ожидает повышения на 25 базисных пунктов, другая - сразу на 50 базисных пунктов.

Минэкономразвития

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