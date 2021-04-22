Эксперты долгового рынка ждут повышения ключевой ставки ЦБ на 25-50 базисных пунктов

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Эксперты долгового рынка ждут повышения ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов на ближайшем заседании Банка России в пятницу, следует из опроса, проведенного "Интерфаксом".

Участники рынка уже не сомневаются в том, что регулятор перешел к более жесткой политике, вопрос только в том, насколько жестким будет его решение на ближайшем заседании. Мнения опрошенных экспертов расходятся, одни ждут повышения ставки на 25 или 50 базисных пунктов, другие - только на 50.

"На фоне сохраняющихся высоких темпов инфляции мы ожидаем повышения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании на 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов, при этом обоснований для того или иного решения достаточно", - полагает главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Управляющий активами УК "БКС" Андрей Русецкий считает, что в цены на облигации уже заложено повышение на 50 базисных пунктов.

Однако старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич уверена, что интрига сохраняется, поэтому любое действие ЦБ напрямую повлияет на стоимость заимствований в абсолютном выражении и на уровень активности эмитентов.

Рынок морально готов к последующей достаточно жесткой риторике, а ожидаемое повышение заложено в доходности ОФЗ лишь отчасти. С растущим нетерпением участники ждут не столько суровых заявлений от ЦБ, сколько публикации траектории изменения ключевой ставки.

"Несмотря на то, что определенная часть ожидаемого повышения ключевой ставки уже заложена в ценах ОФЗ, доходность которых с начала года выросла в среднем по рынку на 108 базисных пунктов, по выпускам со сроком обращения 3-10 лет - в пределах 115-129 базисных пунктов. Доходность ОФЗ может продолжить повышаться, а темпы и размер этого повышения будут во многом зависеть от параметров опубликованной траектории изменения ключевой ставки", - отмечает Ермак.

"В случае повышения ключевой ставки в пределах 25-50 базисных пунктов при общем нейтральном влиянии остальных факторов можно ожидать повышения ставок в среднем по рынку ОФЗ в пределах 15-30 базисных пунктов", - добавляет эксперт.

Вместе с тем определенное позитивное или негативное влияние могут оказать темпы инфляции, геополитические риски, ситуация на нефтяном и валютном рынках.

Прошлая неделя оказалась весьма непростой для фондового рынка. В отношении России были объявлены новые санкции, которые привели к временному росту доходностей на рынке облигаций. Впрочем, реакция на санкции была недолгой, через несколько дней рынок вернулся на уровни начала апреля.

"На рынке наблюдался краткосрочный скачок доходностей после их объявления, но на данном этапе это не оказало критичного влияния на активность локального рынка, первичные размещения продолжаются. По нашим наблюдениям, это немного ухудшило настроения инвесторов, но какого-либо ярко выраженного отражения в ставках не было", - вспоминает Амброжевич.

Новые санкции практически никак не отразятся на объемах размещений ОФЗ и корпоративных облигаций, считают эксперты. Это связано со слабым интересом и небольшим объемом участия инвесторов-нерезидентов в размещении гособлигаций в последнее время и фактически полное их отсутствие в размещениях корпоративных облигаций.

"На следующий день после введения санкций Минфин заявил, что объем государственных внутренних заимствований в 2021 году сокращен на 875 млрд рублей за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году. Таким образом, по нашим расчетам, скорректированный годовой план может составить 2,775 трлн руб., который на текущий момент уже исполнен на 45,94%", - добавил Ермак.

Несмотря на то, что объем размещения ОФЗ из-за санкций корректировать не придется, именно санкции спровоцируют грядущие серьезные изменения на рынке гособлигаций.

"Если позволит ситуация с пандемией, можно ждать традиционное летнее затишье, но скорее всего в июле - августе. В июне внимание участников облигационного рынка будет приковано к первичному рынку ОФЗ, учитывая заявление Минфина о том, что в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты", - предполагает Ермак.

На текущий момент, как подсчитали в БК "Регион", неразмещенный остаток составляет порядка 1,428 трлн рублей по номинальной стоимости. При этом около 31,4% приходится на облигации со сроком обращения до 5 лет, около 42,6% - на облигации со сроком обращения 5-10 лет и около 26,0% - со сроком обращения более 10 лет.

Тот факт, что эти выпуски не будут доразмещаться, может негативно сказаться на их ликвидности.

"Учитывая, что в обращении сейчас находится от 35-38% до 66-67% от объявленного объема в указанных выпусках, в случае недоразмещения их ликвидность может быть ограниченной в дальнейшем. На оставшиеся 15 выпусков в обращении, у большинства которых находится более 90% от объявленного объема, приходится порядка 39,7% от общего объема неразмещенных остатков", - пояснил Ермак.

В результате в июне участники рынка будут свидетелями интересного явления: ОФЗ разделится на "старые" и "новые" выпуски, уровень ставок и их динамика в определенных условиях может отличаться друг от друга.

Эксперты констатируют, что с начала текущего года первичный и вторичный рынок корпоративных облигаций существенно менее активен, чем в предыдущие годы.

В условиях растущей неопределенности многие предпочли сделать паузу. Для корпоративных заемщиков важно понять, где сформируется кривая ОФЗ, чтобы начать размещаться.

Важными индикативными размещениями станут выход после многолетнего перерыва Москвы на первичный долговой рынок в апреле-мае и размещение бессрочных рублевых облигаций "Газпрома" до конца мая.

Именно на результаты этих гигантов и будут ориентироваться те, кто решат тестировать рынок летом.

"Есть определенное количество эмитентов, которые ждут более благоприятной возможности для выхода на рынок. В случае снижения рисков и улучшения рыночной ситуации, мы ожидаем более высокий уровень активности среди "классических" эмитентов" - считает Амброжевич.