Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро уменьшили потери первой половины дня на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями и отыграв решение Банка России второй раз подряд повысить ключевую ставку.

Курс доллара США составил 75,01 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар опускался ниже 75 руб./$1 впервые с 23 марта. Евро стоил 90,53 руб./EUR1, подешевев на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,28 копейки - до 81,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах. Ранее нацвалюта активно росла на фоне решения Банка России ужесточить денежно-кредитную политику.

Отвод военных поддержал рубль

Кроме того, заметную поддержку рублю оказывало начало возвращения в места постоянной дислокации российских военных, которые принимали участие в военных учениях, в том числе на территории Крыма. Ранее США и европейские страны неоднократно выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки на полуострове и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Повышение ставки ЦБ

Банк России в пятницу принял решение повысить размер ключевой ставки сразу на 50 б.п., до 5,0% (это нижняя граница коридора нейтральности, который ЦБ оценивает в 5-6%), что было не полностью учтено в котировках. Это второе подряд ужесточение денежно-кредитной политики: в марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ставку на 25 б.п.

При этом все аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой неделе, ожидали повышения ключевой ставки ЦБ; при этом мнения разделились практически поровну: одна половина ожидала повышения на 25 б.п., другая - сразу на 50 б.п.

Повысив ключевую ставку шагом сразу в 50 б.п. впервые с 2014 года, ЦБ сохранил ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, лишь немного перефразировав его по сравнению с мартовским заявлением.

"Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%", - говорится в пресс-релизе регулятора.

"Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в сообщении ЦБ.

Комментарии экспертов

"В пятницу Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,00% годовых, то есть до нижней границы так называемого нейтрального диапазона (5-6%). Регулятор в целом сохранил свою ключевую формулировку о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, лишь слегка скорректировав ее (вместо "допускает возможность" на "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения"). (. . .) В целом регулятор сохранил риторику и сигнал в пользу дальнейшей нормализации процентной политики. Кроме того, на пресс-конференции глава ЦБ отметила, что после сегодняшнего повышения ставка была лишь приближена "к границе" между мягкой и нейтральной политикой. Таким образом, полноценный выход ставки на нейтральный уровень требует дальнейшего подъема. В то же время мы полагаем, что после недавней реализации санкционных угроз против госдолга РФ и завершения военных учений на юге России геополитическая напряженность и риск-премия на российском рынке заметно снизились. В случае сохранения такой ситуации до ближайшего заседания регулятор может вернуться к минимальному шагу повышения ставки на 25 б.п.", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в пятницу. Однако по итогам недели Brent и WTI могут продемонстрировать снижение на 0,9% и 1,4% соответственно на фоне обеспокоенности скачком случаев COVID-19 в азиатских странах, отмечает MarketWatch.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу поднялась на 0,66% - до $65,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысилась на 0,67% - до $61,84 за баррель.

Поддержку рынку оказывает улучшение прогнозов спроса в Европе, отмечает S&P Global Platts. Заболеваемость COVID-19 в крупнейших европейских странах вышла на плато. По сообщениям СМИ, такие страны, как Италия, Греция и Франция, готовятся ослабить некоторые карантинные ограничения.

В то же время сохраняются опасения из-за роста случаев COVID-19 в Индии. В Индии за минувшие сутки выявили свыше 332,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пятницу индийские СМИ.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,3324 рубля, до 75,0893 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5747 рубля, до 90,4676 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 1,0966 рубля по отношению к четвергу и составил 74,987 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 90,01 копейки и составил 75,0098 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 892,388 млн, из которых $958,476 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 933,912 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,3666 рубля, до 90,419 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 83,42 копейки и составил 90,43 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR765,103 млн, из которых EUR336,701 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR428,402 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 4,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 4,99% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась по сравнению с четвергом - 5,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 5,47% годовых.