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Группа НЛМК выставила на продажу уральские заводы по выпуску сортового проката

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") выставила на продажу производственные активы на Урале: "НЛМК-Урал", "НЛМК-Метиз", а также часть "НЛМК-Вторчермет", снабжающего их ломом, финансовым консультантом выступает "Альфа-банк", сообщает РБК со ссылкой на копию презентации группы для инвесторов.

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Подлинность презентации изданию подтвердил источник среди потенциальных покупателей. В НЛМК заявили, что компания "регулярно рассматривает различные возможности развития и оптимизации бизнеса", но "никаких решений о продаже активов на данный момент не принято".

На переговорах с потенциальными покупателями продавец оценивал свои активы в $400 млн, сказал РБК источник в банковских кругах. Другой источник заявил, что вопрос о цене остается открытым.

Общая производственная мощность активов - 2 млн тонн арматуры, катанки и метизной продукции, уточняет РБК. В январе-феврале 2021 года "НЛМК-Урал" занял первое место на рынке арматуры в России, доля экспортных продаж превысила 30%.

НЛМК объединил уральские заводы (ОАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод", ЗАО "Уралвторчермет", ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов"), купленные у "Макси-групп" в 2009 году, с электрометаллургическим заводом в Калужской области (мощность около 1 млн тонн строительного проката, инвестиции в проект составили 38 млрд рублей) в дивизион "НЛМК-Сорт". Но на продажу выставлены только уральские активы, калужское предприятие останется в составе группы НЛМК, следует из презентации.

EBITDA трех уральских предприятий НЛМК в 2021 году прогнозируется на уровне $130 млн против $32 млн в 2020 году, говорится в презентации. В прошлом году этот показатель снизился почти на 40% из-за последствий пандемии коронавируса. Средний показатель рентабельности по EBITDA этих активов составляет 10% при годовой выручке $800 млн - $1 млрд. Среди факторов их инвестиционной привлекательности в документе указаны рост цен на арматуру более чем на 50% с начала 2019 года "с ожидаемым сохранением тренда в среднесрочной перспективе".

Для НЛМК уральские заводы не являются ключевыми активами и обычно низкорентабельны, поэтому момент для продажи выбран хороший, отмечает руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Уральские заводы НЛМК получили значительную поддержку в начале 2021 года на фоне резкого роста цен на арматуру в мире и в России.

НЛМК НЛМК-Урал Альфа-банк Макси-групп НЛМК-Метиз НЛМК-Вторчермет

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