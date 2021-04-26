Индекс МосБиржи обновил максимум на открытии торгов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и проседающей нефти из-за вспышки пандемии в странах Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, причем первый обновил исторический максимум.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3606,88 пункта (+0,3%, максимум сессии и новый пик - 3608,53 пункта), индекс РТС - 1516,87 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 74,93 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,5%), расписки Ozon (+1,2%), бумаги "НЛМК" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "ММК" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Совет директоров "Магнита" рекомендовал выплатить 245,31 руб. на акцию по итогам 2020 года, сообщила компания.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I квартале 2021 г. снизилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 млрд руб., следует из отчета компании.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги UC Rusal (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (-0,1%).

Акционеры ПАО "Казаньоргсинтез" (+7%, до 104 рубля; +23,8% "префы", до 42 рубля) на годовом собрании 23 апреля приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года из расчета 3,36 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании. По итогам 2019 года "Казаньоргсинтез" выплатил 4,5468 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции. Таким образом, дивиденды по итогам 2020 года на обыкновенные акции снизились на 26,1%. Датой закрытия реестра акционеров на получение дивидендов установлено 6 мая.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, динамика азиатских индексов указывает на неуверенность инвесторов, нефть дешевеет на опасениях ослабления спроса на фоне роста заболеваемости COVID-19 на ключевых рынках потребления. С другой стороны, дорожает сталь и железная руда на фоне возможных производственных ограничений в Китае. Вероятно, что акции металлургов будут среди лидеров роста на фоне рекордных цен на железную руду и сталь в Китае. Сектор нефти и газа будет под давлением. Рубль будет получать поддержку в рамках налогового периода, а также благодаря сокращению геополитической премии.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, основными движущими факторами для мировых рынков продолжают оставаться ситуация с коронавирусом и динамика ставок в США.

Рост заболеваемости, отмечаемый в большинстве регионов мира, способствует ухудшению ожиданий инвесторов относительно динамики мировой экономики и ведет к фиксации прибыли по длинным позициям на перегретых рынках. Сдерживающим фактором для продаж выступают темпы вакцинации в США и ожидание более быстрого восстановления экономики Штатов. Плюс к этому, предварительная статистика за апрель показывает, что в Европе, несмотря на дополнительные карантинные ограничения, введенные в связи с третьей волной коронавируса, и на сложности с вакцинацией, продолжает расти деловая активность, что поддерживает более оптимистичный взгляд инвесторов на динамику экономики европейских стран.

Фактором, способствующим активизации спроса на рисковые активы, выступает коррекция в долларовых ставках. Так, в рамках прошедшей недели доходность 10-летних казначейских облигаций в США закрепилась ниже отметки 1,6% годовых, установив минимумы более чем за месяц. Продолжение коррекционного снижения будет способствовать сохранению интереса инвесторов к риску. На этой неделе пройдет заседание ФРС США (28 апреля), регулятор постарается поддержать уверенность рынков в сохранении мягкой денежно-кредитной политики продолжительное время, необходимое для существенного улучшения ситуации в американской экономике. Плюс к этому, в Штатах фокус внимания инвесторов будет направлен на налоговые инициативы, информация о которых на прошедшей неделе способствовала активизации продаж на рынке акций.

Индекс МосБиржи может обновить исторический максимум и закрепиться выше 3600 пунктов. В ходе сессии внешняя конъюнктура продолжит толкать российские бумаги вверх, в результате чего рынок попытается выйти в середину диапазона 3600-3700 пунктов. При этом, учитывая ситуацию в ценах на нефть, хуже рынка может выглядеть нефтегазовый сектор, что сдержит рост индекса МосБиржи, считает Зварич.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, российский рынок акций ищет новые катализаторы для роста после подъема предыдущих дней. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сделал акцент на поддержке малого и среднего бизнеса и на инфраструктурных проектах - инвесторам это понравилось. Если бы центральной темой послания были бы не внутренние социальные и экономические вопросы, а тема конфронтации с Западом, то по итогам недели рынок бы не вырос.

Важным аспектом является то, что рост российского рынка происходит синхронно с индексом развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (в пятницу этот индекс вырос на 1,45%). Экономическая активность в США демонстрирует подъем, отечественная экономика также восстанавливается быстрее, чем прогнозировал ЦБ РФ. В целом мировую экономику ждет восстановление. На таком фоне часть инвесторов, которые не успели купить американские акции перед последней волной роста, которая началась 25 марта, покупают более дешевые, с фундаментальной точки зрения, акции развивающихся стран. Тем более что на прошлой неделе вышли хорошие данные по экономике Китая.

В США возобновились прививки вакциной от коронавируса Johnson & Johnson. Специалисты пришли к выводу что ее преимущества перевешивают риски. Доллар США упал до 2-месячного минимума, что благоприятно для сырьевых товаров, фондовые биржи Азии растут. Для рынка акций РФ все скрадывается хорошо, если не считать технического фактора. Индекс РТС и фьючерс на него двигаются в рамках локального повышательного канала, верхняя граница для фьючерса находится в районе 150100 пунктов. Есть вероятность, что после достижения этого уровня котировки акций начнут снижаться. Российский рынок акций будет искать новые катализаторы для роста, чтобы индекс РТС вышел наверх из 4-месячного бокового диапазона. Важным событием на неделе станут итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+ 27-28 апреля, считает Верников.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,7-1,4%, после снижения днем ранее, когда давление на рынок оказало сообщение Bloomberg, согласно которому президент США Джо Байден предложит повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое – до 39,6% с текущих 20%, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ.

По данным UBS, инвесторам, которые должны платить налоги в США, принадлежат только 25% акций, торгующихся на американском фондовом рынке. Владельцы остальных акций не обязаны платить налог на доход от прироста капитала, поэтому влияние повышения ставки налога на рынок должно быть ограниченным.

Тем временем министерство торговли США в пятницу сообщило, что продажи новых домов в стране в марте 2021 года выросли на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с августа 2006 года 1,021 млн в пересчете на годовые темпы.

В Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Текущая неделя будет загруженной в плане важных новостей, начиная от публикации квартальных отчетностей технологических гигантов (включая Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet и Amazon) и заканчивая заседаниями центральных банков США и Японии, а также большим количеством макроэкономической статистики.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз на опасениях из-за пандемии в Азии и в ожидании встречи ОПЕК+; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $65,39 за баррель (-1,1% и +1,1% в пятницу), июньская цена WTI - $61,47 за баррель (-1,1% и +1,2% в пятницу).

По итогам минувшей недели нефть марки Brent потеряла в цене 1%, WTI – 1,7%. Однако с начала года они подорожали более чем на 27%, отмечает MarketWatch.

На настроение инвесторов оказывает давление ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых азиатских странах. В четырех японских префектурах (Токио, Осаке, Киото и Хиого) был объявлен режим ЧС, который продлится до 11 мая. Тем временем в Индии 24 апреля были зафиксированы рекордные 349,69 тыс. новых случаев COVID-19.

В то же время аналитики считают, что встреча ОПЕК+ не приведет к неожиданным решениям, и альянс будет наращивать добычу, как запланировано.

Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на одну единицу - до 438 установок.