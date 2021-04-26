Нефть подешевела на опасениях из-за пандемии и ожиданиях встречи ОПЕК+

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник.

Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, а также ждут встречи ОПЕК+, которая запланирована на эту неделю.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по Москве в понедельник составила $65,67 за баррель, что на $0,44 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,71 (1,1%) - до $66,11 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,76 за баррель, что на $0,38 (0,61%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,71 (1,2%) - до $62,14 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent потеряла в цене 1%, WTI - 1,7%. Однако с начала года они подорожали более чем на 27%, отмечает MarketWatch.

На настроение инвесторов оказывает давление ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых азиатских странах. В четырех японских префектурах (Токио, Осаке, Киото и Хиого) был объявлен режим ЧС, который продлится до 11 мая. Тем временем в Индии 24 апреля были зафиксированы рекордные 349,69 тыс. новых случаев COVID-19.

"Рынок следит за развитием ситуации в Индии, что вызвало некоторые опасения по поводу спроса на нефть в регионе", - отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует S&P Global Platts.

По его мнению, ситуация в Индии, являющейся третьим крупнейшим в мире импортером нефти, будет в центре внимания участников встречи ОПЕК+.

В то же время, аналитики считают, что встреча не приведет к неожиданным решениям, и ОПЕК+ будет наращивать добычу, как запланировано.

Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.

"Сделка достаточно сильно ударит по настроениям (на рынке - ИФ), но исход может быть не таким "медвежьим", как думают некоторые, поскольку переговоры продолжаются уже некоторое время, а Иран, между тем, уже начал наращивать поставки", - сказал Паттерсон.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на одну единицу - до 438 установок.