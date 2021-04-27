Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Газ в Европе подорожал до нового трехмесячного пика из-за холодов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Спотовая цена на газ в Европе обновила значение трёхмесячного максимума на фоне суровых прогнозов погоды и опровержения ожиданий возможного увеличения транзита российского газа через Украину в мае.

Цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF выросла до $272 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 24 января.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $236 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

Европа испытывает заметный дефицит газа для закачки в ПХГ, и кривая цены на TTF показывает влияние спекуляций о перспективах поставок российского газа через Украину на европейские котировки. В пятницу "Оператор ГТС Украины" неожиданно объявил аукцион на дополнительную прокачку газа в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. В тот же день цена газа упала на $22. Во вторник в момент завершения проигнорированного "Газпромом" и несостоявшегося аукциона цена отскочила к прежним высотам и продолжила рост.

Закачка газа в европейские ПХГ с началом новой рабочей недели (последние данные портал Gas Infrastructure Europe приводит по итогам газовых суток 26 апреля) хоть и продолжилась, но существенно сократилась в объемах. Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.

Европа Газпром TTF Украина Нидерланды

Новости

Общепит США столкнулся с дефицитом куриных крылышек

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

Источники сообщили о планах владельца "Уралхима" лично возглавить компанию

Источники сообщили о планах владельца "Уралхима" лично возглавить компанию

Доходность облигаций Москвы составила 6,73% годовых

Brent подорожала до $65,92 на сохранении планов ОПЕК+ по добыче

Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге

Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге

Думе предложили разрешить получать ВНЖ в России в обмен на инвестиции

ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

"Газпром" не заинтересовался предложением Украины увеличить транзит

"Газпром" не заинтересовался предложением Украины увеличить транзит

ФАС возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за цен на прокат

ФАС возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за цен на прокат
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');