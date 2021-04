"ЛУКОЙЛ" снова не смог войти в проект в Сенегале

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры австралийской FAR Limited одобрили продажу Woodside свой доли в сенегальском проекте Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep Offshore (RSSD).

Согласно сообщению FAR, за эту сделку проголосовало 97,25% акционеров, против - 2,75%.

Суммарная площадь контрактных блоков в Сенегале (Западная Африка) составляет 2212 кв. км. Они расположены на глубоководном шельфе Республики Сенегал в 80 км от берега. Глубина моря в районе блоков составляет 800-2175 м. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN. Извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar оцениваются в около 500 млн б.н.э. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти 5 млн тонн в год.

Летом 2020 года Woodside, воспользовавшись преимущественным правом, не пустила в сенегальский проект российский "ЛУКОЙЛ", который заключил соглашение с Cairn Energy о покупке ее 40%-ной доли за $300 млн и выплате бонуса в $100 млн после начала добычи. Руководство Woodside поясняло, что приобретение устранит потенциальную неопределенность насчет возможных санкций США против проекта Сангомар. При этом австралийская Woodside объявляла о намерениях искать нового партнера в проект.

В декабре Woodside не пустила в проект индийскую ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd., которая хотела приобрести в RSSD 13,67%-ную долю FAR Ltd. В январе 2021 года FAR Ltd подписала договор купли-продажи с Woodside Energy о реализации своей 13,67%-й доли в проекте СРП в Сенегале на предполагаемых условиях сделки Far/ONGC: выплата $45 млн и возмещение доли FAR в оборотном капитале RSSD с 1 января 2020 года (индийская компания готова была выплатить $66,58 млн). В результате сделки доля Woodside (оператор проекта) в совместном предприятии RSSD увеличилась бы до 82% в зоне Sangomar и до 90% - в оставшейся зоне RSSD. Партнером австралийской компании осталась бы только сенегальская национальная нефтяная компания Petrosen.

Позднее частная инвестиционная Remus Horizons сделала FAR предложение о покупке, в феврале 2021 года подобное предложение поступило от "ЛУКОЙЛа". Необязательное предложение Remus Horizons PCC Limited предполагало приобретение всех акций FAR по цене 2,1 цента за акцию (210 млн австралийских долларов, $163,3 млн), необязательное предложение "ЛУКОЙЛа" - о покупке всех акций FAR по цене 2,2 цента за акцию (220 млн австралийских долларов, $171,2 млн).

Собрание акционеров австралийской FAR Limited, первоначально назначенное на 15 апреля для решения вопроса купли-продажи доли участия в сенегальском проекте, было отложено на 28 апреля для того, чтобы акционеры смогли оценить предложения о поглощении.

"ЛУКОЙЛ" включен в американский список российских компаний, находящихся под санкциями, в которые включены операции с проектами глубоководной нефти. Согласно решению США, под санкции подпадают глубоководные проекты по разработке нефти, где российским компаниям, попавшим в санкционный список, принадлежит не менее 33%.

FAR Limited основана в 1984 году, имеет активы в Западной Африке, Восточной Африке и Австралии.

"ЛУКОЙЛ" определил для себя Западную Африку в качестве одного из стратегических регионов. НК развивает проекты в Африке с 1995 года. Основные активы сосредоточены в западной части континента - в Гане, Камеруне, Республике Конго и Нигерии.