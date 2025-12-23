Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Золото подорожает до $10 тыс. за унцию, а ИИ-модель возглавит компанию из списка Fortune 500 - такие события в рамках своих фантастических сценариев предлагает на 2026 год датский датский Saxo Bank.

Его доклад Outrageous Predictions содержит "мыслительные эксперименты с низкой вероятностью и большими последствиями, призванные расширить воображение и обострить дискуссии о том, что может случиться при резком и неожиданном развитии событий".

Один из сценариев предполагает внезапное наступление в следующем году "Квантового дня" (Q-Day), когда квантовые компьютеры смогут легко взламывать вчерашние механизмы цифровой защиты. Именно при таком сценарии станет пятизначной стоимость золота - "главного актива, которому не нужен пароль", пишет Saxo.

Злоумышленники смогут использовать новые возможности сразу, а компаниям потребуются месяцы на обновление инфраструктуры. От этого хаоса выиграют физические хранилища для надежного хранения физических резервных копий, разработчики новой "невзламываемой" защиты, а также банки с развитыми сетями для оборота наличных.

Пострадает больше всего криптовалюта: биржи на фоне бегства клиентов заморозят вывод средств, а цена биткойна обрушится почти до нулевой.

Другой сценарий предусматривает экономические сдвиги в связи со свадьбой певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси, которая заставит людей оторваться от смартфонов и переключить внимание на строительство семьи. Рождаемость и темпы создания домохозяйств резко возрастают, часть жизни переходит в офлайн, что ведет к замедлению роста бизнеса Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Google и других онлайн-гигантов и вместе с тем к буму в жилищном секторе и на рынке товаров для строительства и ремонта. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) повышают прогнозы роста мирового ВВП на следующие пять лет более чем на 1 процентный пункт в год.

Третий сценарий называется "Вопреки опасениям, промежуточные выборы 2026 года в США проходят гладко". Власти как "республиканских", так и "демократических" штатов лихорадочно меняют границы избирательных округов, чтобы получить места в Палате представителей, а возмущенное и прежде молчаливое большинство в лице независимых избирателей требует реформ и укрепления демократических институтов. При этом "Трамп остается Трампом", а доверие к соцсетям падает из-за использования их алгоритмов в политических целях и засилья "мусорного" ИИ-контента и дипфейков. На этом фоне доходность US Treasuries снижается, как и котировки акций владельцев соцсетей, а также стоимость криптовалют, золота и серебра.

В четвертом сценарии таблетки от ожирения на основе гормона GLP-1 трансформируют здравоохранение и даже ветеринарию, появляются аналоги Ozempic и Wegovy для животных - OzemPup и WeeKitt. Люди стремительно худеют, что заставляет их чаще менять гардероб и идет на пользу ритейлерам сегмента фаст-фэшн.

Пятый сценарий подразумевает выход на биржу компании SpaceX с оценкой выше $1 трлн и формирование реальной космической экономики с выводом производства на орбиту. В космосе строятся совершенно новые отрасли, которые выиграют от нулевой и микрогравитации, включая выращивание кристаллов для полупроводниковой и биофармацевтической промышленности, а также 3D-биопечать. Международный консорциум размечает четверть поверхности Луны и делит ее на участки, которые продаются на аукционе. Илон Маск объявляет о намерении перенести штаб-квартиры Tesla, X и SpaceX на Марс.

В рамках шестого сценария ИИ-модель становится главным исполнительным директором компании из списка Fortune 500 и руководит ею "без самомнения". Сроки поставок и неэффективные расходы сокращаются, рентабельность растет. Конкуренты следуют примеру и также ставят ИИ у руля.

Седьмой сценарий предусматривает рост золотых резервов Китая до уровня выше американского и привязку офшорного юаня к золоту для международных расчетов. Юани можно обменять на физический металл по курсу, предполагающему стоимость доллара на уровне 5 юаней против нынешних 7 юаней. Золото поднимается выше $6 тыс. за унцию, инвесторы сокращают позиции в американских гособлигациях, а доля доллара в мировых резервах падает на треть, и его гегемония заканчивается.

Наконец, восьмой сценарий предполагает масштабный сбой ИИ-агентов, вызывающий обвал на рынках, ошибки в отчетностях и, как следствие, их громкое исправление и увольнение топ-менеджеров. Промышленные и человекоподобные роботы из-за ошибочных ИИ-команд провоцируют ряд серьезных происшествий на производственных и исследовательских объектах, в том числе со смертельным исходом. Советы директоров компаний осознают, что значительная часть их цифровой инфраструктуры была тихо перестроена системами, которые никто до конца не понимает. Появляются так называемые ИИ-дворники - элитные программисты и аудиторы, выявляющие и нейтрализующие изъяны систем. На решение проблем тратятся триллионы долларов, а консалтинговые и кибербез-компании значительно наращивают выручку, с трудом удовлетворяя спрос.