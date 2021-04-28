Гендиректор Chesapeake уволился через 2 месяца после выхода компании из банкротства

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp., пионер разработки сланцевых месторождений в США, сообщилаа, что ее покидает гендиректор Дуг Лоулер. Он занимал эту должность восемь лет.

Временно руководить компанией будет глава совета директоров Майк Вихтерих, пока совет будет искать замену Лоулеру. В компании считают, что поиск нового гендиректора завершится "в ближайшее время".

Chesapeake, основанная в 1989 году, является пионером разработки сланцевых месторождений в США и отчасти стала жертвой своего собственного успеха, а также успеха ее конкурентов в разработке сланцевых месторождений.

Сланцевая революция привела к избытку предложения нефти и газа на мировом рынке, что вызвало падение цен. В течение многих лет Chesapeake пыталась сократить огромный долг, образовавшийся в период активного развития ее операций. В июне 2020 года компания объявила о банкротстве, из которого вышла в феврале 2021 года.