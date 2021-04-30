Акции eBay упали на 10% после слабого прогноза на II квартал

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Акции крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay Inc. из-за слабого прогноза на текущий квартал упали по итогам торгов в четверг на 10%, что стало максимальным дневным снижением с октября 2019 года, сообщает MarketWatch.

Чистая прибыль eBay в первом квартале снизилась до $641 млн, или $0,92 в расчете на акцию, по сравнению с $3,41 млрд, или $4,51 на акцию, за аналогичный период 2020 года, сообщается в пресс-релизе компании. В феврале прошлого года eBay завершила продажу StubHub, популярной онлайн-платформы для продажи и покупки билетов на спортивные и культурные мероприятия, за $4,1 млрд.

Прибыль от продолжающихся операций увеличилась до $569 млн с $431 млн годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов в минувшем квартале составила $1,09 на акцию.

Выручка выросла на 42% - до $3,02 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют подъем составил 38%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,07 на акцию при выручке в $2,97 млрд.

Совокупный объем сделок, совершенных на платформе eBay, подскочил в январе-марте на 29% - до $27,5 млрд (без учета изменения валютных курсов - на 24%). Число активных покупателей по всему миру повысилось на 7% и достигло 187 млн человек.

Компания отметила ускорение темпов роста продаж часов класса "люкс" в первом квартале до 38% с 16% в предыдущие три месяца.

EBay сохранила размер квартальных дивидендов на уровне 18 центов на акцию. Выплаты начнутся 18 июня, закрытие реестра акционеров - 1 июня.

Согласно прогнозу компании, во втором квартале выручка составит $2,98-3,03 млрд, чистая прибыль - от 67 до 72 центов в расчете на акцию.

При этом eBay ожидает сокращения совокупного объема сделок без учета обменных курсов примерно на 10%, что разочаровало инвесторов.

Котировки акций компании рухнули по итогам торгов в четверг на 10%, а затем в ходе дополнительной сессии выросли на 0,2%. С начала текущего года рыночная стоимость eBay увеличилась на 11,5%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 12,2%.