МосБиржа намерена в IV квартале запустить утреннюю сессию на рынке акций

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Московская биржа уточнила дату планируемого запуска утренней сессии на рынке акций (7:00 - 10:00 по Москве), надеется начать торги в четвертом квартале 2021 года, ближе к концу года, сообщил журналистам директор департамента рынка акций МосБиржи Борис Блохин в кулуарах "Конференции институциональных инвесторов", организованной компанией Cbonds.

"Мы планируем в четвертом квартале этого года это сделать (запустить утренние торги на рынке акций - ИФ). (...) Сейчас у нас план - это четвертый квартал, ближе к концу года. Будем с участниками общаться, может быть, даже как-то сдвинем, если уж сильно будут просить", - сказал он.

По его словам, на первом этапе на утренних торгах можно будет заключать сделки с российскими акциями из индекса МосБиржи, а также с самыми ликвидными иностранными бумагами. "Я не могу сейчас точно сказать, одномоментно мы будем заводить их или частями", - отметил Блохин. Затем - на втором этапе - в утреннюю сессию будут торговаться биржевые паевые фонды (БПИФ), это может случиться в начале 2022 года.

"Мы столкнулись с очень интересной ситуацией. В прошлом году, когда мы пришли с расширением вечерних торгов, скажем так, не все участники были счастливы. Ритейл-брокеры говорили: "Да, надо". Но многие, кто занимался институциональными клиентами, нерезидентами, сказали: "Да вы что! Нигде этого нет". Хотя мы показывали, что и в Европе есть премаркет и постмаркет, и в Америке есть. Мы сделали, все сказали, что вроде как все хорошо получилось, замечательно. Когда мы сейчас пришли с утренней сессией, наоборот, участники просят сделать быстрее. Почему? Потому что всем уже понятно, куда это все двигается, то есть торги 24 на 5 - это уже, мне кажется, не шутка. Потому что очень многие участники существенно доработали свою инфраструктуру, набрали необходимый персонал", - рассказал Блохин.

"Разговор сейчас примерно такой: (участники финансового рынка нам говорят - ИФ) мы запустили валютный и срочный рынок, там проходит 8-10%. Мы видим, что это новый поток. Мы уже понесли определенные затраты, поэтому давайте запускайте и другие рынки. Здесь самое главное, мы очень опасаемся и находимся в постоянном диалоге с регулятором и с участниками, чтобы не было никаких сильных движений в это время, чтобы там обязательно была ликвидность", - добавил он.

Ранее о том, что МосБиржа может запустить утренние торги на рынке акций в 2021 году, а не в 2022 году, как планировалось ранее, говорил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич.

Как сообщалось, утренние торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов МосБиржа запустила с 1 марта. Таким образом, торги на этих рынках сейчас проводятся с 7:00 до 23:50 по Москве - длительность торгового дня выросла с 14 до 17 часов в сутки. Ранее торги на этих рынках стартовали в 10:00. Ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.

С 22 июня 2020 года на рынке акций Московской биржи в дополнение к основной торговой сессии, которая проходит в период с 10:00 до 18:50 по Москве, стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарно продолжительность торгов на рынке акций в день составляет 14 часов. Сейчас в вечернюю сессию торгуются российские ценные бумаги из состава индекса МосБиржи, а также иностранные акции, БПИФ и ETF.