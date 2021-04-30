Рынок акций днем просел ниже 3560п по индексу МосБиржи

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет коррекционные настроения на фоне негативной динамики внешних площадок и выпускающей пар нефти (Brent ушла ниже $68 за баррель), а также из-за неагрессивных продаж игроков в преддверии майских праздников; обновили максимумы акции "Мосбиржи" на сильном квартальном отчете и отскакивают вверх перепроданные ранее акции "Татнефти".

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3557,6 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1496,59 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 74,88 рубля (+0,25 рубля).

Посольство США в Москве с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев, численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, заявили в американском посольстве в пятницу.

Подешевели акции АФК "Система" (-1,8%), расписки Ozon (-1,8%), бумаги "Северстали" (-1,5%), "Норникеля" (-1,4%), "РусГидро" (-1,3%), Polymetal (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "ММК" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,8%), акции UC Rusal (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,5%, до 180,13 рубля), "Татнефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Московская биржа в I квартале 2021 года получила 6,835 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 15,8% больше показателя за январь-март 2020 года, говорится в сообщении компании. Это чуть выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали роста чистой прибыли на 11%, до 6,55 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль, согласно сообщению компании, увеличилась на 1,6%, до 9,224 млрд рублей. Комиссионные доходы биржи выросли на 17%, до 9,253 млрд рублей.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в пятницу на российском рынке акций инвесторы фиксируют прибыль накануне майских праздников, поскольку многие участники рынка будут на каникулах вплоть до 11 мая. Мировые рынки акций приблизились к своим историческим максимумам после выхода сильной экономической статистки в США и обязательств ФРС продолжить поддержку экономике, что стимулирует аппетит инвесторов к риску. С другой стороны, наблюдается ослабление курса доллара и снижение цен на нефть, доходности 10-летних UST поднялись к отметке 1,65% годовых. Усугубляет новостной фон и опубликованный утром китайский PMI, который оказался слабее прогнозов, что негативно влияет на динамику российских циклических историй.

Аналитик SberCIB Коул Эйксон также отмечает, что слабая макростатистика в АТР и спад на фондовых рынках региона создали неблагоприятный фон для рынка акций РФ в пятницу. В Китае были опубликованы более слабые, чем ожидалось, официальные индексы PMI, что не способствовало улучшению глобального настроя. Азиатские рынки оказались под давлением после сообщений о том, что 13 китайских интернет-компаний были вызваны на встречу с финансовым регулятором. Кроме того, в Индии был зафиксирован очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом, что тоже неблагоприятно для рынков.

В США в пятницу выйдут данные по личным доходам и расходам, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и индекс PMI Чикаго, поздно вечером Baker Hughes представит отчет по числу действующих буровых установок в США.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", количество обращений за пособиями по безработице в США показывает продолжающееся улучшение состояния рынка труда, и инвесторы обратят повышенное внимание на изменение числа занятых от ADP и официальные данные по занятости на следующей неделе. Значительное улучшение ситуации на рынке труда может вернуть опасения более скорого ужесточения ДКП Федрезерва, даже несмотря на все обратные заверения регулятора, что подтолкнет доходности UST к росту.

Нефть снижается в рамках коррекции. Некоторый негатив связан с более слабыми, чем ожидалось, данными промышленного индекса деловой активности NBS PMI в Китае. Третья волна вируса в ряде азиатских стран продолжает усиливаться, при этом происходит распространение индийского штамма. Рынок в целом стал менее негативно воспринимать текущее ухудшение эпидемиологической ситуации, но третья волна, тем не менее, ограничивает перспективы дальнейшего роста котировок акций.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что российский рынок акций в пятницу продолжит демонстрировать слабость, что связано отчасти с предстоящими майскими праздниками. Хотя между ними биржа и будет работать, но активность и ликвидность будут пониженными, а многие просто предпочтут отдохнуть.

Особую настороженность вызывает нефтянка, которая очень слабо откликается на выросшую на неделе нефть. Однако нефтянку пока рекомендуется держать в портфелях, возможно лучше рынка будет выглядеть "Роснефть", неоправданно сильно просевшая в последние недели. Неоправданно сильно продавили вниз в последние дни акции "Татнефти", которые в пятницу пытаются отыграть часть потерь. Дивиденды "Татнефти" за прошлый год оказались невысокими, но надо смотреть в будущее, которое может оказаться очень перспективным при таких ценах на нефть и слабом рубле.

Сбербанк не решается закрепиться выше отметки 300 руб., совсем близко отсечка реестра под годовые дивиденды. Между тем, Сбербанк традиционно быстро закрывает дивидендный "гэп", поэтому при улучшении внешнего фона Сбербанк имеет хорошие перспективы возобновить рост, тем более что краткосрочная перекупленность в последние дни снята, считает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, поддержку нефти оказывают позитивные прогнозы инвестбанка Goldman Sachs по commodities, помимо прочего предполагающие сильный рост потребления топлива в ближайшие 6 месяцев. Банк полагает, что возобновление международного авиасообщения в мае добавит к спросу 1,5 млн б/с со стороны авиационной отрасли, а всего в ближайшие полгода рост спроса составит 5,2 млн б/с - "самый большой скачок спроса на нефть в истории", отмечают аналитики Goldman Sachs в своем отчете.

Кроме того, Минэнерго США представило отраслевую статистику, согласно которой спрос в США на прошлой неделе ощутимо усилился. Начало летнего водительского сезона и ускорение вакцинации действительно могут стимулировать более быстрое восстановление спроса, что может компенсировать увеличение добычи ОПЕК+ в мае-июле.

С другой стороны, не все разделяют такой оптимизм. Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy ожидают, что всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии может нарушить баланс на нефтяном рынке и привести к избытку поставок. По оценке Rystad, спрос на нефть и нефтепродукты в Индии сократится на 575 тыс. б/с в апреле и на 915 тыс. б/с в мае.

При отсутствии негативных новостных повесток нефть Brent вполне может достичь рубежа $70 за баррель в первой декаде мая. При этом потенциал для дальнейшего роста пока ограничен, поскольку рынок может сохранять некоторую осторожность на фоне всплеска COVID-19 в Индии, считает Галактионов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,7%, на статданных и корпоративной отчетности, при этом S&P 500 (+0,7%) обновил максимум, превысив 4210 пунктов.

ВВП США в I квартале вырос на 6,4% в годовом выражении после роста на 4,3% в IV квартале 2020 года. Результат оказался в рамках среднего прогноза аналитиков, ожидавших роста от 6,1% до 6,7%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. - до 553 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,3%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,45%) на опасениях относительно восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле опустился до 51,1 пункта при прогнозах снижения до 51,6-51,7 пункта с мартовских 51,9 пункта. PMI сферы услуг и строительства в апреле снизился до 54,9 пункта по сравнению с 56,3 пункта в предыдущий месяц.

На нефтяном рынке цены в пятницу снижаются после достижения шестинедельных максимумов днем ранее на фоне слабых экономических данных из Китая и сохраняющегося беспокойства по поводу ситуации с пандемией коронавируса в ведущих странах мира; цена нефти Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $67,7 за баррель (-1,3% и +1,9% в четверг), июньская цена WTI - $64,01 за баррель (-1,5% и +1,8% накануне).

Росту цен в четверг способствовали признаки усиления спроса на нефть в Китае, странах Европы и США. Некоторую поддержку рынку также оказали статданные о ВВП США, указавшие на уверенное восстановление экономики.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии, Японии и Бразилии.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-3,1%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-2,9%), банка "Кузнецкий" (-2,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-2,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+20,7% и +21,8% "префы"), "ИК Русс-инвест" (+7,3%), "Квадры" (+6,3%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (+5,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+4,9%).

ПАО "ТГК-1" (+0,1%) в январе-марте 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,921 млрд рублей, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении компании. Выручка выросла на 18,2% - до 31,492 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 28,5 млрд рублей (из них 3,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,92 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 2,2 млрд рублей на акции "Газпрома").