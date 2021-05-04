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Амурский ГПЗ подключили к газопроводу "Сила Сибири"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Амурская область) подключили к газопроводу "Сила Сибири", по которому газ из России поставляется в Китай.

Как сообщает компания "Газпром переработка Благовещенск", на первом пусковом комплексе завода развернуты пусконаладочные работы. "Предприятие полностью подключено к магистральному газопроводу "Сила Сибири". Выполнены все четыре врезки трубопроводов товарного и сырьевого газа", - отмечается в сообщении.

Сырьевой газ подан на установки осушки и очистки первой технологической линии, ведется настройка оборудования.

На дожимных компрессорных станциях завершена подготовка газоперекачивающего агрегата (ГПА) "Ладога" №1 к приему газа и "горячему" пуску, ведется "холодный" пуск ГПА "Ладога" №2.

На азотно-воздушной станции воздух подан в сеть, ведется подготовка к подаче в сеть азота. На водоочистных сооружениях завершены основные строительно-монтажные работы, начались пусконаладочные работы на станции водоподготовки.

В целом строительство Амурского ГПЗ выполнено на 75,1%.

Амурский ГПЗ строится на газопроводе "Сила Сибири" перед границей с Китаем для выделения из экспортного товарного потока ценных химических компонентов. Разделение и очистка поставляемого по "Силе Сибири" газа на Амурском ГПЗ происходит с его охлаждением до температур, близких в температуре сжижения.

ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. Предприятие будет включать крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн куб. м в год.

Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.

Инвестор и заказчик проекта – ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа "СИБУР").

Амурская область Сила Сибири

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