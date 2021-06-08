Путин в среду примет участие в запуске Амурского ГПЗ "Газпрома"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 июня примет участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром", сообщает пресс-служба Кремля.

В формате видеоконференцсвязи глава государства будет наблюдать за присоединением завода к магистральному газопроводу "Сила Сибири", из сырьевого газа которого на предприятии будут выделяться ценные компоненты - метан, этан, пропан, бутан и гелий. По производству последнего завод станет мировым лидером - запланирован ежегодный объем в 60 миллионов кубических метров.

После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность перерабатывающие мощности "Газпрома" увеличатся на 80%. Выпуск этана увеличится в 7 раз, а выпуск гелия - в 16. Это примерно треть текущего мирового потребления.