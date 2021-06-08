Поиск

Путин в среду примет участие в запуске Амурского ГПЗ "Газпрома"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 июня примет участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром", сообщает пресс-служба Кремля.

В формате видеоконференцсвязи глава государства будет наблюдать за присоединением завода к магистральному газопроводу "Сила Сибири", из сырьевого газа которого на предприятии будут выделяться ценные компоненты - метан, этан, пропан, бутан и гелий. По производству последнего завод станет мировым лидером - запланирован ежегодный объем в 60 миллионов кубических метров.

После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность перерабатывающие мощности "Газпрома" увеличатся на 80%. Выпуск этана увеличится в 7 раз, а выпуск гелия - в 16. Это примерно треть текущего мирового потребления.

Владимир Путин Газпром Амурский ГПЗ

Новости по теме

Новости

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Пострадавшие из-за стрельбы волгоградские школьники ранили себя сами

Пандемия коронавируса

Замглавы Минздрава отметил высокую смертность больных COVID-19

Замглавы Минздрава отметил высокую смертность больных COVID-19

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки
Пандемия коронавируса

"Спутником Лайт" в России будут вакцинировать студентов

Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по делу о нежелательной НПО

Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по делу о нежелательной НПО

России предъявили иски на общую сумму $99 млрд в рамках арбитража

Фундамент корпуса РКК "Энергия" поврежден из-за проседания почвы при строительстве

Фундамент корпуса РКК "Энергия" поврежден из-за проседания почвы при строительстве

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

Forbes перечислил самые прибыльные компании РФ по итогам 2020 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');