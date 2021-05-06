Индекс Dow Jones обновил рекорд

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average поднялся до нового рекордного максимума по итогам торгов в среду на фоне ослабления беспокойства по поводу возможного повышения процентных ставок в США.

В то же время акции компаний технологического сектора продолжили снижаться четвертую сессию подряд.

Министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой о возможном повышении процентных ставок днем ранее оказали давление на рынок, заявила на мероприятии The Wall Street Journal, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС), ни давать рекомендации Федрезерву.

Ранее в интервью американскому изданию The Atlantic Йеллен сказала, что, вероятно, потребуется повышение процентных ставок для предотвращения перегрева американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

Во вторник фондовый рынок США не продемонстрировал единой динамики, при этом индикатор Nasdaq Composite завершил торги максимальным дневным падением с марта на фоне распродажи акций технологических компаний.

Представители ФРС полагают, что инфляция в США вряд ли выйдет из-под контроля, несмотря на беспрецедентные государственные расходы, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.

"Я думаю, что риск этого сценария маловероятен", - заявил в ходе онлайн-конференции в среду председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

Схожую точку зрения высказала и член совета управляющих ФРС Мишель Боумен, выступившая на отдельном мероприятии в среду. По ее словам, риск того, что инфляция будет устойчиво выше 2%-ного целевого показателя американского ЦБ "по-прежнему представляется незначительным", несмотря на улучшение перспектив экономического роста в США.

Председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил в ходе вебинара в среду, что временные факторы этой весной подтолкнут инфляцию вверх, но "ускорение темпов роста цен, скорее всего, окажется временным".

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле увеличилось на 742 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (ADP), опубликованные в среду. Это максимальный рост за последние семь месяцев.

Экономисты, опрошенные Trading Economics, Dow Jones и The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали создание 800 тыс. новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 565 тыс., а не на 517 тыс., как сообщалось первоначально.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 62,7 пункта по сравнению с рекордными 63,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Снижение показателя стало неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение индекса до 64,3 пункта, сообщает Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit и также опубликованный в среду, в прошлом месяце увеличился до 64,7 пункта против 60,4 пункта в марте, согласно окончательным данным. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 63,1 пункта.

Это максимальное значение показателя за все время ведения расчетов с октября 2009 года.

Котировки акций General Motors Co. выросли на 4,1% в среду. Крупнейший американский автопроизводитель в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 10 раз, в то время как выручка неожиданно снизилась на 0,7%.

Акции Activision Blizzard подорожали на 1,6%. Американский разработчик видеоигр в первом квартале увеличил чистую прибыль на 22,6%, а также дал хороший прогноз.

Рыночная стоимость Hilton Worldwide Holdings снизилась на 4,4%. Американская гостиничная сеть завершила первый квартал с чистым убытком, поскольку пандемия COVID-19 продолжала оказывать негативное давление на бизнес в начале года.

Бумаги американской Coursera Inc. упали в цене на 8%. Оператор образовательной онлайн-платформы опубликовал первую квартальную отчетность после проведения IPO в конце марта. Компания увеличила выручку в первом квартале 2021 года на 64% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Капитализация Lyft Inc. уменьшилась на 6,3%. Американский сервис заказа такси увеличил чистый убыток в первом квартале 2021 года на 7% на фоне разовых расходов, а также снижения выручки. Однако число активных пользователей Lyft в январе-марте выросло больше, чем ожидалось.

Цены бумаг ODP Corp. подскочила на 8,8%. Владелец сети магазинов товаров для офиса Office Depot объявил о планах разделения на две компании, акции которых будут котироваться на бирже независимо друг от друга.

Акции американской Honest Company Inc., основателем которой является известная актриса Джессика Альба, взлетели на дебютных торгах на 43,8%, до $23.Компания днем ранее провела первичное размещение акций, по итогам которого она получила оценку в $1,45 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 97,31 пункта (0,29%) и составил рекордные 34230,34 пункта. Это стало 22-м по счету рекордным закрытием индекса в текущем году, пишет MarketWatch. Ранее в ходе торгов индикатор также установил внутридневной рекорд на уровне 34331,20 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 2,93 пункта (0,07%) - до 4167,59 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 51,08 пункта (0,37%) и составил 13582,42 пункта, завершив в минусе четвертый день подряд.