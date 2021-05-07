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NYSE оставила в силе решение о делистинге китайских IT-компаний

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) не удовлетворила просьбу китайских операторов связи China Mobile Ltd, China Telecom Corp и China Unicom (Hong Kong) Ltd, обратившихся к ней ранее в этом году с призывом пересмотреть решение о делистинге их акций, пишет The Wall Street Journal.

Все три компании ждут, что NYSE уведомит Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) об исключении их акций из списка биржи. Решение о делистинге вступит в силу спустя 10 дней после уведомления SEC.

NYSE остановила торги акциями трех компаний 11 января в связи с тем, что они подпадают под санкции, введенные администрацией тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Трамп подписал указ, запрещающий американскому бизнесу и частным инвесторам владеть акциями китайских компаний, которые, по данным Белого дома, имеют отношение к оборонному сектору и спецслужбам КНР.

В первый день президентства Джо Байдена China Mobile, China Telecom и China Unicom обратились к NYSE с просьбой пересмотреть решение об исключении их ADR из списка биржи.

Акции всех трех компаний торгуются в Гонконге, и крупные инвесторы уже смогли обменять ADR на гонконгские бумаги.

В пятницу китайские компании заявили, что все держатели ADR могут обменять эти бумаги на гонконгские акции через Bank of New York Mellon. Каждая из компаний отметила в своем сообщении, что всегда следовала законодательству, регулятивным положениям и требованиям биржи.

США NYSE China Mobile China Telecom Corp China Unicom

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