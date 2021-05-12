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Убытки УБРиР в 2020 году выросли в 4 раза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уральский банк реконструкции и развития за 2020 год получил убыток в размере 1,616 млрд рублей, что почти в 4 раза больше чем годом ранее. Об этом говорится в отчетности финансового учреждения по МСФО.

При этом УБРиР по итогам 2020 года увеличил активы на 11,8%, до 353,589 млрд рублей.

"На текущий момент все позиции, которые могли каким-то образом повлиять на финансовый результат, закрыты. Группа УБРиР больше не несет рисков, связанных с колебаниями курсов, стоимости активов", - отметили в пресс-службе банка.

Чистый операционный доход снизился на 5,7%, до 10,837 млрд рублей.

Объем кредитов и авансов юрлицам увеличился на 14,7%, до 119,479 млрд рублей, кредитный портфель физлиц - на 4,4%, до 58,746 млрд рублей.

Привлеченные средства юрлиц выросли на 20,1%, до 60,036 млрд рублей, физлиц - снизились на 3,1%, до 181,785 млрд рублей.

Капитал банка уменьшился на 8,9%, до 15,643 млрд рублей за счет переоценки портфеля ценных бумаг. Обязательства увеличились на 13% и составили 337,946 млрд рублей.

"Процентная прибыль достигла максимума с 2015 года и составила 7,5 млрд рублей. В структуре операционного дохода процентная прибыль занимает 67%, что говорит о повышении стабильности источников прибыли. Хороший результат в 2020 году группа продемонстрировала и по комиссионному доходу, сохранив уровень 2019 года, то есть совокупно по процентной и комиссионной прибыли группа превысила показатели 2019 года на 2 млрд рублей, или на 22%, что в условиях пандемии является оптимально-позитивным результатом", - сообщили в пресс-службе УБРиРа.

Конечными контролирующими сторонами банка являются основной владелец и председатель совета директоров ЗАО "Русская медная компания" (РМК) Игорь Алтушкин, директор представительства РМК Владимир Печененко, гендиректор ООО "РМК-Снабжение" Александр Семкин, член совета директоров Урупского ГОКа (входит в УГМК) Сергей Скубаков и член совета директоров УБРиРа Ирина Гайворонская.

Уральский банк реконструкции и развития по итогам I квартала 2021 года занял 29-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

УБРиР Екатеринбург

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