Евро подорожал на 38 копеек, доллар подешевел на 8 копеек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В пятницу на "Московской бирже" доллар немного подешевел, евро подорожал перед выходными днями.

К 19:00 доллар подешевел на 8,75 копейки, до 73,99 рубля, евро подорожал на 38 копеек, до 89,83 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 12,3 копейки - до 81,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику в основных парах на вечерних торгах вслед за их движением на рынке Forex. Доллар корректируется вниз к большинству мировых валют после заметного укрепления в предыдущие дни, вызванного неожиданно высокими темпами роста инфляции в США. Трейдеры ждут новых данных, которые должны помочь им составить более точную картину о перспективах потребительских расходов и инфляции в стране.

Глобальные инвесторы пытались совместить противоречивые сигналы - слабый апрельский отчет о безработице, опубликованный на прошлой неделе, и данные о скачке инфляции в прошлом месяце. С одной стороны, признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о возможном перегреве американской экономики вследствие масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования, что может заставить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику.

С другой, представители ФРС продолжают подчеркивать в своих выступлениях, что не намерены спешить с ужесточением политики. Согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки. Так, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил накануне, что Федрезерву необходимо оценить статданные по рынку труда и инфляции еще за несколько месяцев, прежде чем принимать решение о том, когда стоит приступать к сокращению стимулов.

Тем временем розничные продажи в США в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали его на уровне 0,8%.

В четверг регулятор сообщил о росте цен производителей в США в апреле на 6,2% в годовом выражении - это максимальные темпы с начала отслеживания данных в 2010 году. Днем ранее вышли данные о потребительских ценах в США за прошлый месяц, показавшие максимальную инфляцию за 12 лет.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают анализировать информацию о подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Накануне стало известно о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 20 мая. Вероятно, что главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать повестку переговоров на высшем уровне.

Байден заявил в четверг, что пришел к выводу о непричастности властей России к кибератаке на американский топливопровод Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР.

Ранее Байден уже говорил, что не считает, что российское государство причастно к кибератаке. При этом, по его словам, совершившие атаку хакеры, вероятно, живут на российской территории. В начале недели в западных СМИ появились публикации, в которых Россия обвинялась в причастности к хакерской атаке на трубопровод Colonial, в результате которой была парализована его работа.

Как рассказала "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль двигался разнонаправленно к доллару и евро, при этом в первой половине дня на рынках в основном преобладали оптимистичные настроения, связанные с переосмыслением проводимой ФРС денежно-кредитной политики (ДКП). "Напомню, в среду днем вышла неожиданно сильная статистика по инфляции в США, что вызвало сильную распродажу рискованных активов, в том числе рубля. Тем не менее, более детальный обзор релиза дал менее определенную картину, так как основном драйвером цен стали цены на подержанные автомобили (+21% г/г). Последовавшая риторика членов ФРС, подтвердивших свою намеренность не спешить с ужесточением ДКП, также успокоила рынки, что отразилось в росте котировок основных фондовых индексов США на закрытие четверга. После обеда в пятницу рубль начал вновь корректироваться, потеряв весь утренний рост и оставшись на уровне пятничного открытия 73,9 руб. за доллар. Поддержку рублю в ближайшее время будут оказывать ожидания встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 20 мая", - подчеркивает Наумова.

Тем временем, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС должен ответственнее и аккуратнее относиться к введению санкций. Он отметил, что "ЕС не вводит санкции общего характера, как это делают США, поскольку у ЕС нет желания, чтобы санкции отрицательно отражались на населении и создавали гуманитарные проблемы".

"Мы вводим санкции в отношении конкретных частных лиц или учреждений, и санкции затрагивают конкретного человека или организацию - замораживаются активы в Европе и вводится запрет на поездки в Европу", - подчеркнул Боррель.

"Нам необходимо с тщательностью подходить к вопросу о том, на кого именно воздействовать санкциями, но мы не можем становиться тем, кто вводит санкции против всех и вся. Мы не можем вводить санкции каждый день в отношении всего мира", - также сказал дипломат.

Боррель пояснил, что в качестве альтернативы ЕС останавливает торговлю и приостанавливает импорт, как это произошло с Россией. Он также обратил внимание, что в ответ Россия "ответила контрмерами, которые оказали крайне отрицательное воздействие на ряд секторов испанской экономики".

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером в пятницу. К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 2,15%, до $68,49 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 2,08%, до $65,15 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене. Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии.

Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

На нефтяной рынок на этой неделе также повлияли данные об инфляции в США. Как отмечает S&P Global Platts, инфляционное давление заставило инвесторов фиксировать прибыль, продавая нефтяные фьючерсы.

Помимо этого, среди инвесторов существуют опасения повышения ставки ФРС, что может снизить аппетит к риску и, потенциально, энергетический спрос в долгосрочной перспективе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 35,98 копейки, до 73,9968 рубля, и уменьшил курс евро на 30,94 копейки, до 89,6249 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 35,96 копейки по отношению к четвергу и составил 73,9298 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 24,65 копейки и составил 73,9546 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 565,862 млн, из которых $530,48 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 35,382 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 26,6 копейки, до 89,576 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 5,21 копейки и составил 89,635 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR369,418 млн, из которых EUR185,343 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR184,075 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов подросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 5,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 9 б.п. - до 5,11% годовых, ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 5,25% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,69% и 5,8% годовых соответственно.