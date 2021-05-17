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Нефтяные цены слабо изменились после роста на прошлой неделе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, завершив прошлую неделю в "плюсе".

Рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения, пишет S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени в понедельник составила $68,66 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,66 (2,5%) - до $68,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,38 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,55 (2,4%) - до $65,37 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 0,6%, WTI - на 0,7%.

Рост заболеваемости коронавирусом, в частности, наблюдается в Сингапуре и Тайване. Сингапур 14 мая ввел новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Власти Тайваня в субботу, 15 мая, повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе.

В индийской столице карантинные меры были продлены до 24 мая. Ограничения были продлены и в других частях Индии, включая штаты Махараштра и Западный Бенгал.

"На фоне новой волны коронавирусных ограничений в Азии восстановление спроса (на нефть - ИФ) может исчерпать свой потенциал", - отмечают аналитики ANZ.

Эксперты предупреждают о понижательных рисках для нефтяных цен из-за ситуации с COVID-19 в Азии, однако отмечают, что поддержку рынку оказывает рост спроса в США и Европе. Они ожидают, что ближайший фьючерс на нефть Brent будет торговаться около $69 за баррель.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на пять единиц - до 453 установок.

Азия Коронавирус Brent WTI

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