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Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира
Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Основатель и глава Tesla Илон Маск опустился со второго на третье место в рейтинге самых состоятельных людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index, уступив французскому магнату Бернару Арно, возглавляющему группу LVMH.

Акции Tesla в понедельник подешевели на 2,2% - до $576,83. За последние пять дней их стоимость снизилась на 8,3% на фоне общего спада в технологическом секторе.

Состояние Маска, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляет $160,6 млрд, что на 24% ниже пикового уровня, зафиксированного в январе.

В январе Маск возглавил список богатейших людей мира благодаря подъему стоимости акций Tesla на 750% в 2020 году. Однако в этом году акции Tesla подешевели уже более чем на 18%, несмотря на рекордную прибыль производителя электромобилей в первом квартале. Среди негативных для Tesla факторов эксперты отмечают нехватку полупроводниковых компонентов в автомобильном секторе, а также растущую конкуренцию со стороны традиционных автопроизводителей, все больше ориентирующихся на выпуск электромобилей.

С начала 2021 года состояние 49-летнего Маска сократилось на $9,1 млрд. В то же время состояние Арно увеличилось почти на $47 млрд, до $161,2 млрд, на фоне восстановления продаж люксовых брендов, принадлежащих его группе, в Китае и ряде других стран Азии.

Лидерство в списке Bloomberg Billionaires сохраняет глава Amazon.com Джеф Безос.

Tesla Илон Маск Бернар Арно LVMH Amazon Джеф Безос

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