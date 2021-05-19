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Курс рубля слабо изменился к доллару и евро в начале торгов на "Мосбирже"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,7 - 73,77 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 1 копейку, до 73,71 рубля, евро подорожал на полкопейки, до 90,135 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 0,78 копейки к уровню закрытия 18 мая, до 81,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,08 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,93 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 19 мая в ожидании новых триггеров к движению. В частности, участники рынка ждут результатов переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые состоятся 19-20 мая. Ожидается, что именно от них во многом будет зависеть перспектива проведения летом этого года саммита между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $68 за баррель, что на 1,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,78 за баррель, что на 1,08% ниже уровня на закрытие рынка 18 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются: японский Nikkei 225 теряет 1,44%, китайский CSI 300 - 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 тоже падает - на 0,32%.

Американские фондовые индексы во вторник снизились второй день подряд. Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и для обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов, сообщает CNBC.

В понедельник фондовый рынок США снижался под давлением акций технологических компаний. Акции роста в последнее время испытывали давление на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу последствий ускорения инфляции, отмечает CNBC. Сохранение уровня инфляции выше целевых 2% в течение длительного периода может заставить Федеральную резервную систему США ужесточить денежно-кредитную политику, что негативно скажется на компаниях, которые выиграли от снижения процентных ставок.

Мосбиржа США ФРС Brent WTI

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