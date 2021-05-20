Венчурный фонд АФК вложился в поставщика услуг по созданию транснациональных команд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Венчурный фонд ПАО АФК "Система" - Sistema Asia Fund - принял участие в раунде финансирования компании ANSR, которая поставляет услуги по созданию транснациональных команд и управления ими, сообщила корпорация.

Объем раунда финансирования составил $15 млн, помимо Sistema Asia Fund в нем принял участие Evolvence India Fund. Крупнейшим акционером ANSR является фонд Accel Partners.

Sistema Asia Fund специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии на различных стадиях роста. По условиям сделки в совет директоров ANSR войдет старший партнер Sistema Asia Fund Сумит Джайн.

ANSR предоставляет ведущим международным компаниям услуги по ускорению их цифровой трансформации на базе глобальных центров обслуживания (Global Capability Centers). В числе услуг, которые предоставляет ANSR по модели ежемесячной подписки: подбор кадров, индивидуальная организация рабочих пространств и инфраструктуры, консалтинг и бизнес-операции (финансы, ФОТ, HR и юридические аспекты). Решение ANSR по подбору кадров опирается на рекрутинговую платформу Talent500 (содержит более 300 тысяч профилей квалифицированных специалистов в высокотехнологичных областях знаний из Индии, Южной Азии и Восточной Европы).

ANSR уже создала более 75 глобальных центров обслуживания для компаний в различных отраслях экономики, общее количество привлеченных через компанию специалистов - более 75 тысяч. ANSR является стратегическим партнером таких компаний, как IBM, Google Cloud, ServiceNow и TechStar.

Привлеченные инвестиции позволят ANSR осуществить экспансию за пределы регионов присутствия (Индии и Польши) в Восточную Европу, Канаду и ОАЭ.

К концу 2022 года ANSR рассчитывает создать 100 глобальных центров обслуживания и привлечь 100 тысяч сотрудников.