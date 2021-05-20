Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:43Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

Венчурный фонд АФК вложился в поставщика услуг по созданию транснациональных команд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Венчурный фонд ПАО АФК "Система" - Sistema Asia Fund - принял участие в раунде финансирования компании ANSR, которая поставляет услуги по созданию транснациональных команд и управления ими, сообщила корпорация.

Объем раунда финансирования составил $15 млн, помимо Sistema Asia Fund в нем принял участие Evolvence India Fund. Крупнейшим акционером ANSR является фонд Accel Partners.

Sistema Asia Fund специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии на различных стадиях роста. По условиям сделки в совет директоров ANSR войдет старший партнер Sistema Asia Fund Сумит Джайн.

ANSR предоставляет ведущим международным компаниям услуги по ускорению их цифровой трансформации на базе глобальных центров обслуживания (Global Capability Centers). В числе услуг, которые предоставляет ANSR по модели ежемесячной подписки: подбор кадров, индивидуальная организация рабочих пространств и инфраструктуры, консалтинг и бизнес-операции (финансы, ФОТ, HR и юридические аспекты). Решение ANSR по подбору кадров опирается на рекрутинговую платформу Talent500 (содержит более 300 тысяч профилей квалифицированных специалистов в высокотехнологичных областях знаний из Индии, Южной Азии и Восточной Европы).

ANSR уже создала более 75 глобальных центров обслуживания для компаний в различных отраслях экономики, общее количество привлеченных через компанию специалистов - более 75 тысяч. ANSR является стратегическим партнером таких компаний, как IBM, Google Cloud, ServiceNow и TechStar.

Привлеченные инвестиции позволят ANSR осуществить экспансию за пределы регионов присутствия (Индии и Польши) в Восточную Европу, Канаду и ОАЭ.

К концу 2022 года ANSR рассчитывает создать 100 глобальных центров обслуживания и привлечь 100 тысяч сотрудников.

Sistema Asia Fund ANSR АФК Система Accel Partners Индия ЮВА

Новости по теме

Новости

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer летом 2022 года

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Цены на металл, неохлажденные. Обобщение

Оператор трубопровода Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа хакерам

Оператор трубопровода Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа хакерам

Цены на нефть потеряли около 5% после выхода данных о запасах в США

Весенняя распродажа супермаркетов - "Лента" забирает Billa. Обобщение

Весенняя распродажа супермаркетов - "Лента" забирает Billa. Обобщение

Курс биткойна опускался ниже $31 000

Курс биткойна опускался ниже $31 000
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');