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Нефть подорожала после падения на прошлой неделе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник, завершив прошлую неделю в "минусе".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени в понедельник составила $66,86 за баррель, что на $0,42 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $63,99 за баррель, что на $0,41 (0,64%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 2,7%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Давление на рынок оказывали перспективы роста поставок иранской нефти в связи с сообщениями о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе.

Однако глава Vanda Insights Вандана Хари считает, что распродажа на нефтяном рынке в связи с новостями о переговорах была чрезмерной.

"Переговорщики намерены завершить обсуждения на этой неделе, слишком оптимистично ожидать полноценного соглашения, - приводит ее слова S&P Global Platts. - Мы можем получить лишь рамочное соглашение, которое не будет иметь существенного влияния на предложение".

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на две единицы - до 455 установок.

Brent WTI Иран

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