Банки РФ в апреле получили 202 млрд рублей чистой прибыли

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в апреле 2021 года получили 202 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует аннуализированной возвратности на капитал в 22%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

В марте 2021 года банки заработали 205 млрд рублей, показав возвратность на капитал в 22,7%.

Годом ранее, в условиях пандемии российские банки в апреле 2020 года получили всего 32 млрд рублей прибыли.

Количество прибыльных банков в апреле 2021 года снизилось до 221 с 248. При этом их доля в активах сектора по итогам четырех месяцев текущего года составила 97%.

Балансовый капитал сектора в апреле 2021 года вырос на 230 млрд рублей, до 11,1 трлн рублей, отмечает ЦБ Помимо заработанной прибыли, на рост капитала повлияла также докапитализация на 30 млрд рублей одного крупного банка (банк "ДОМ.РФ" - прим. ИФ).

Запас капитала банковского сектора составляет 6 трлн рублей (около 10% объема кредитного портфеля). ЦБ подчеркивает, что он распределен среди банков неравномерно.

Средства на счетах

Средства физлиц в российских банках в апреле выросли на значительные 942 млрд рублей (или на 2,9%) полностью за счет текущих счетов (рост на 1 трлн 24 млрд рублей, или 8,9%), говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

"Рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими праздниками, из-за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий) и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле", - отмечает ЦБ. "Таким образом, с учетом сезонного роста потребительских расходов населения в мае можно ожидать умеренный отток вкладов", - считает Банк России.

Средства населения на счетах эскроу в апреле 2021 года продолжили расти, увеличившись на 208 млрд рублей, или 13,2%. Эта динамика поддерживается ростом ипотеки, подчеркивает ЦБ.

Средства юридических лиц в банках РФ апреле практически не изменились (сокращение на 21 млрд рублей, или на 0,1%), отмечает Банк России.

ЦБ обращает внимание на некоторое изменение валютной структуры средств корпоративных клиентов: в апреле наблюдался отток рублевых средств на 238 млрд рублей и соответствующий приток валютных средств - $2,9 млрд, или 217 млрд рублей в рублевом эквиваленте.

Значительный прирост государственных средств в апреле на 0,9 трлн рублей, или 12,9%, связан с крупными налоговыми поступлениями в бюджет (в апреле уплачивался НДС за I квартал 2021 года, а также часть компаний заплатила годовой налог на прибыль за 2020 год) на фоне умеренных государственных расходов, а также с полученными от размещения ОФЗ средствами, пояснил ЦБ.

Кредиты и ипотека

Апрельские темпы роста корпоративных кредитов составили 2,5%, превысив динамику всего первого квартала, в котором банки увеличили кредиты компаниям на 1%, говорится в обзоре ЦБ РФ.

"Увеличение портфеля в апреле в значительной части пришлось на кредитование ряда крупных сделок компаний из горнодобывающей и нефтегазовых отраслей, а также кредиты дочерним компаниям системно значимых кредитных организаций", - отмечает регулятор.

На застройщиков жилья в апреле пришлось около 120 млрд рублей прироста корпоративного портфеля (в марте - около 100 млрд рублей).

ЦБ отмечает, что ипотечное кредитование в апреле опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября-декабря. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом (132 млрд рублей против 135 млрд рублей), однако в условиях незначительного роста выдач "рыночной" ипотеки, по предварительным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте. Всего на 1 мая в рамках "Программы 6,5" выдано кредитов на сумму свыше 1,4 трлн рублей.

Банк России указал, что рост необеспеченного потребительского кредитования в апреле (по предварительным данным 1,6%) несколько замедлился по сравнению с мартом (1,9%), но все еще остается высоким.

"Такая динамика, вероятно, обусловлена ростом риск-аппетита банков на фоне улучшения экономической ситуации. Для ограничения рисков, связанных с ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования, Банк России вернулся к "доковидным" требованиям по макронадбавкам, которые вступят в силу с 1 июля, и будет следить за развитием ситуации в данном сегменте", - говорится в обзоре.