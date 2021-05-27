Европейские фондовые индексы слабо изменились в среду

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в среду.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 остался на уровне 445,22 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,04%, германский DAX потерял 0,09%, французский CAC 40 подрос на 0,02%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB опустились на 0,46% и 0,13% соответственно.

Инвесторы продолжают следить за комментариями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США по поводу инфляции. Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида во вторник заявил, что регулятор сможет сдержать инфляцию, не нанеся ущерба экономическому восстановлению страны, сообщает CNBC. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли в свою очередь отметила, что пока слишком рано ужесточать денежно-кредитную политику.

Тем временем член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что ЕЦБ нет необходимости торопиться с изменением темпов выкупа активов.

"У нас все еще есть достаточно времени, чтобы дать оценку и принять решение, даже после нашей июньской встречи", - приводит его слова агентство Bloomberg. Он назвал любые предположения о сокращении выкупа уже в третьем квартале текущего года спекуляциями.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в мае вырос до 107 пунктов со 104 пунктов месяцем ранее, сообщило Национальное статистическое управление Insee. Аналитики ожидали повышения показателя до 106 пунктов, свидетельствуют данные Trading Eocnomics.

Показатель достиг максимального уровня с сентября 2018 года. Его рост наблюдался шестой месяц подряд.

Индекс потребительского доверия во Франции в текущем месяце поднялся до 97 пунктов с 95 пунктов в апреле, как и ожидали эксперты. Это максимальное значение показателя с марта 2020 года.

Акции Marks & Spencer Group Plc подскочили в цене на 8,5%. Прибыль британской торговой сети до выплаты налогов и учета разовых факторов в минувшем финансовом году упала до 50,3 млн фунтов стерлингов ($71,2 млн) с 403 млн фунтов стерлингов годом ранее. Однако компания ожидает роста показателя до 300-350 млн фунтов стерлингов в текущем году на фоне восстановления после пандемии.

Цена бумаг Softcat Plc выросла на 6,9%. ИТ-компания улучшила свой прогноз на текущий финансовый год, который завершиться 31 июля, благодаря росту выручки в третьем финквартал в годовом выражении на двузначную величину в процентном отношении.

Бумаги девелопера British Land Co. Plc подешевели на 3,7%. Стоимость принадлежащих компании объектов недвижимости за последний год упала более чем на 10%, до 9,1 млрд фунтов стерлингов.

Котировки акций германского производителя спортивных товаров Puma SE повысились на 0,4%. Французская Kering SA, владеющая известными модными брендами, продаст порядка 8,9 млн акций Puma, что составляет примерно 5,9% акционерного капитала компании.