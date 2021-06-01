Минпромторг допустил точечные ограничения на экспорт металлопродукции

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на экспорт металлопродукции в случае принятия соответствующих решений будут вводиться точечно - в отношении отдельных позиций, но это крайняя мера, пока ее применение направлено только на лом черных металлов, заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Введение ограничений экспорта - это последняя мера, особенно в стране, которая диверсифицирует экспорт и отходит от сырьевой экономики и сырьевого экспорта. Поэтому я думаю, что на экспорт меры, которые будут приниматься, вряд ли окажут какое-то влияние. Может быть, точечно, в каком-то периоде (мы тоже сегодня об этом говорили) какие-то решения можно будет принимать. Но очень-очень осторожно и аккуратно", - сказал он.

Евтухов напомнил, что в отношении лома черного металла решение уже принято. "По остальным позициям пока нет, пока не видим", - добавил он.

"Это инструмент, которым можно пользоваться. Но это как молоток: в умелых руках он принесет пользу, а в руках неуклюжего человека может нанести непоправимый ущерб, как и нам. Любым инструментом надо очень аккуратно пользоваться", - подчеркнул замминистра.

Ранее Минпромторг разработал проект постановления правительства о включении железной руды и металлопроката в перечень продукции, экспорт которой может быть ограничен. По словам Евтухова, сейчас документ находится на оценке регулирующего воздействия в Минэкономразвития.

Ситуация на рынке металлопроката будет обсуждаться во вторник на совещании у главы Минпромторга Дениса Мантурова с металлургами. В том числе, речь пойдет о возможном принятии фискальных мер в отношении отрасли. "Это обсуждаться будет вечером у министра", - сказал Евтухов, отвечая на вопрос о возможном повышении налогов, в том числе НДПИ, для металлургической отрасли.

На совещании Минпромторг ждет предложений от металлургов по стабилизации ситуации на рынке.

О сверхдоходах металлургов

Накануне, 31 мая, первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в получении 100 млрд руб. сверхдоходов из-за роста цен. "Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей (...) Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму - ИФ) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд рублей - ИФ)", - сказал первый замглавы правительства в интервью РБК ТВ.

По мнению Евтухова, тезис о получении сверх- или допдоходов условный. "Кто-то зарабатывает больше EBITDA, кто-то меньше EBITDA. Соответственно, кто работает в белую, а это металлурги, химики, они платят больше соответственно налогов, больше инвестируют", - сказал он.

"Другой вопрос (...), как это влияет на другие отрасли экономики, как это влияет на государство в целом, как это влияет на настроение в обществе", - добавил чиновник.

Одним из эффективных инструментов сдерживания цен на металлопродукцию министерство ранее называло заключение прямых контрактов. Как сообщил Евтухов, с начала года было заключено более 600 договоров. "Это договоры не только государственных строек и закупок, но и для коммерческих вопросов. Что касается договоров именно для реализации государственных проектов со скидками до 30-40%, может более, - сейчас эта работа идет и по крупным инфраструктурном проектам, и по заявкам регионов. Но это не простой процесс", - отметил он.